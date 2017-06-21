В учебном центре Softline Education стартовал проект ITeenS для подростков и молодёжи

Центр Softline Education, занимающийся профессиональным обучением, решил предоставить молодым людям возможность получить новые знания и развить свои способности. Вчера стартовал новый проект центра ITeenS, предназначенный для подростков и молодёжи.

Каждый знает, что подростковый возраст — это сложный период перехода от детства к взрослой жизни. Оттого, как проходит этот период, зависит вся будущая жизнь.

Очень важно в этот период определить свои интересы и пойти в том направлении, которое интересно, а в будущем станет основной профессией.

Комментирует Ирина Пак, директор Softline Education в Узбекистане – «При создании проекта ITeenS мы изучали навыки, которые будут полезны всем, независимо от направления будущей специализации:

Лидерство, работа в команде, публичные выступления, понимание основ психологии — эти навыки были и будут востребованы всегда, независимо от сферы деятельности.

Основы управления сетями, графического дизайна и программирования необходимы для того, чтобы уметь использовать безграничные возможности IT-технологий, повышающих эффективность любой работы.

Всему этому будут обучаться участники на первом этапе.

После его прохождения первого этапа те, кто захочет узнать больше о сфере IT, смогут пройти другой курс, на котором изучаются основы технологий Big Data, Информационной безопасности, Управления IT-проектами, Бизнес-аналитики».