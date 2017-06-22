Слушатели подготовительных курсов получили шанс стать студентами Университета Инха в г. Ташкенте без вступительных экзаменов

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) 20 июня 2017 года провел итоговые экзамены среди слушателей подготовительных курсов Центра непрерывного образования. По итогам экзаменов лучшие слушатели получат возможность поступить в IUT без вступительных экзаменов.

IUT создал Центр непрерывного образования для подготовки молодежи к вступительным экзаменам высших учебных заведений. Сегодня Центр непрерывного образования IUT предлагает подготовительные курсы по таким предметам как математика, физика и английский язык.

Центр привлекает опытных и высококвалифицированных преподавателей и жестко контролирует процесс обучения. Каждый триместр слушатели сдают промежуточные экзамены, и только успешные слушатели продолжают свое обучение.

Менеджер Центра непрерывного образования Амирулла Абдуллаев отметил, что в прошлом году около 370 молодых людей зарегистрировались на годичные и двухгодичные подготовительные курсы и только 118 из них получили шанс принять участие в итоговых экзаменах. Это показывает, что наш центр делает упор не на количество выпускников, а на качество обучения.

Амирулла Абдуллаев отметил, что экзамены были проведены по математике и физике. Некоторые слушатели, которые хотят поступить на факультет «Логистики» Университета Инха в г. Ташкенте, сдавали экзамены только по математике. Для решения задач слушателям было отведено один час по каждому предмету.

Итоговые экзамены, как и вступительные экзамены в IUT, проводятся специалистами Университета Инха в Республике Корея. Экзаменационные вопросники подготовлены в Южной Кореи и привезены в Узбекистан за день до экзаменов. Результаты экзаменов будут объявлены 30 июня 2017 года.

Слушатели, которые набрали более 60% баллов или вошли в 30% лучших слушателей по итогам итоговых экзаменов, автоматически становятся студентами университета Инха в г. Ташкенте. При этом они могут принять участие во вступительных экзаменах и побороться за грантовые места.

Учащиеся 1- и 2-х курсов лицеев и колледжей, которые приняли участие в итоговых экзаменах, также получают шанс стать студентами университета до окончания лицеев или колледжей по результатам итоговых экзаменов. Эти студенты будут приняты в университет после того, как они получат дипломы об окончании обучения в лицее или колледже.

Отметим, что по итогам вступительных экзаменов в вузы в 2016 году 82% слушателей подготовительных курсов Центра непрерывного образования IUT стали студентами. При этом 61% слушателей поступили в IUT. Центр ожидает, что данный показатель вырастет в этом году.

Источник: пресс-релиз