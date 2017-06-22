В Узбекистане планируют отменить «мобильное рабство»

По данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в Узбекистане насчитывается более 21,5 млн. абонентов мобильной связи. Многие из них имеют по два и более номера. При этом переход от одного оператора к другому означает потерю номера, который знают партнеры по бизнесу, родные и близкие. Многие абоненты вынуждены оплачивать дополнительный номер, не используя его, потому его знают, на него зарегистрированы аккаунты различных сервисов – это образно называют «мобильным рабством».

20 июня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией компании «Hansa Telecom» (Латвия) в лице управляющего директора П.Ерчак и директора по развитию Е.Бондарева.

На встрече в частности обсуждался проект по внедрению в стране услуги переносимости мобильных номеров (MNP – mobile number portability).

По мнению компании «Hansa Telecom», внедрение данной услуги позволит повысить конкуренцию между операторами мобильной связи и предоставит возможность абонентам целиком сохранить свой номер, включая префикс при смене оператора мобильной связи.

Для справки. «Мобильное рабство» в Казахстане отменили 1 января 2016 года, в России услуга MNP появилась 1 декабря 2013. Страны т.н. «запада» это сделали еще раньше.

Пора услугу переносимости мобильных номеров сделать и для абонентов Узбекистана.