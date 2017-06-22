Встреча с делегацией компании «Hansa Telecom»

20 июня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией компании «Hansa Telecom» (Латвия) в лице управляющего директора П.Ерчак и директора по развитию Е.Бондарева.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах развития сферы информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане. В частности, компания «Hansa Telecom» в качестве перспективного направления сотрудничества предложила начать партнерские отношения с проекта по внедрению в стране услуги переносимости мобильных номеров (MNP – mobile number portability).

По мнению компании «Hansa Telecom», внедрение данной услуги позволит повысить конкуренцию между операторами мобильной связи и предоставит возможность абонентам целиком сохранить свой номер, включая префикс при смене оператора мобильной связи.

Сторонами выражена заинтересованность продолжить совместную работу по дальнейшему рассмотрению возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

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