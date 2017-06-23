Госуслуги онлайн: Агентство по интеллектуальной собственности презентует результаты и перспективы внедрения IT

Ключевые вопросы, тренды и дальнейший вектор внедрения инноваций и IT в деятельность Агентства обсуждались в рамках Еженедельного коллегиального семинара в Центре развития системы «Электронное правительство».

Начальник управления внедрения ИКТ и информационной безопасности Алишер Жураев презентовал текущие реалии внедрения ИКТ в деятельность Агентства. В частности, он отметил, что в Год диалога с народом, особенно важно внедрять интерактивные коммуникационные инструменты в деятельность Агентства. Так, в этом году запущена Виртуальная приемная директора Агентства по интеллектуальной собственности. Кроме этого, на период до 17 мая т.г. более 20 обращений поступило и решено посредством Единого портала интерактивных государственных услуг.

Специалист Центра «Электронное правительство» Лутфулла Акромов, в свою очередь, предоставил информацию о результатах развития и внедрения механизмов системы «Электронного правительства» в деятельности Агентства по интеллектуальной собственности.

Напоминаем, что мероприятия подобного формата нацелены на то, чтобы у ведомств была возможность сверять часы по актуальным рабочим моментам и обмениваться предложениями. Семинары открыты для общественности, в них, по заявке могут принимать участие представители широкой общественности и СМИ.

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