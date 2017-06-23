Информационному «портфелю» Министерства обеспечена полнота данных, их сохранность и безопасность

Информационному «портфелю» Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечена достоверность, актуальность, непротиворечивость данных и полная их сохранность и безопасность, сообщают на своём сайте разработчики проекта.

В рамках проекта «Кадрлар» была реализована задача создания единой формы подачи в Министерство занятости и трудового обеспечения отчетов, статистики, данных, сведений, касающихся сферы деятельности (паспорт организации).

Рутинный процесс подачи-приема отчетов был автоматизирован, обеспечена унификация, своевременность и оперативность обработки соответствующей информации, поступающей в единую Национальную базу вакансий.

Юридические лица, подающие в Министерство соответствующие данные, а также физические лица, являющиеся пользователями систем, доступ к которым интегрирован в решение портала, при регистрации на портале используют средства электронной цифровой подписи, выданные налоговыми службами. Это обеспечивает идентификацию и защиту от несанкционированного доступа ко всем данным системы.

Чтобы зарегистрироваться с помощью ЭЦП, на компьютере пользователя должна быть установлена специальная программа E-IMZO (Е-подпись). Эта программа и инструкции по работе с ней можно найти на официальном сайте Государственного Налогового Комитета Республики Узбекистан e-imzo.uz.

Эти и другие возможности были реализованы компанией NIHOL в рамках проекта разработки и внедрения системы «Кадрлар» по всей стране. Ежедневно к ней подключаются всё новые и новые пользователи из числа работников кадровых служб государственных предприятий и организаций. Уже подключились 85 министерств и ведомств. Планируется, что пользователями системы станут порядка двухсот тысяч государственных предприятий.

При этом, компания NIHOL продолжает наращивать и развивать функциональные возможности системы, оптимизируя процесс работы с ней, делая всё более удобным процесс внесения информации кадровыми структурами, а также доступа всего в несколько «кликов» к интересующим сведениям простых пользователей и предоставление им интерактивных услуг.

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