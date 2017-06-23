МОК и Intel объявили о заключении глобального партнёрского соглашения на период до 2024 года

Получив статус всемирного топ-партнёра, Intel вместе с МОК будет формировать будущее Олимпийских игр, предлагая поклонникам спорта передовые технологии.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

В период до 2024 года Intel и МОК будут вести совместную работу по внедрению передовых технологий Intel для развития Олимпийских игр.

Стремясь внести свой вклад в будущее Олимпийских игр, Intel планирует уделить особое внимание внедрению своих платформ 5G, платформ для создания контента на базе технологий виртуальной реальности, 3D и видео с углом обзора 360 градусов, а также платформ на базе искусственного интеллекта, дронов и других технологий.

Совместно с партнёрами МОК и участниками Олимпийского движения, Intel будет заниматься внедрением инновационных технологий для самых различных аспектов организации и проведения Олимпийских игр.

Международный олимпийской комитет (МОК) и Intel сегодня объявили о запуске долгосрочного технологического партнёрства, первым этапом которого стала официальная церемония подписания соглашения в Нью-Йорке с участием президента МОК Томаса Баха (ThomasBach) и главного исполнительного директора Intel Брайана Кржанича (BrianKrzanich).

Intel присоединится к глобальной спонсорской программе «TheOlympicPartner» (TOP), получив статус всемирного топ-партнёра олимпийскогокомитета на период до 2024 года. Сотрудничество Intel и МОК поможет изменить облик Олимпийских игр, поможетпоклонникам спорта увидеть Олимпиады во всей красе.

«Следуя стратегии развития олимпийского движения на период до 2020 года, МОК активно заключает соглашения с новыми партнёрами», — заявил Томас Бах. «В своей области Intelявляется мировым лидером, поэтому мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с командой Intel, которое поможет нам при помощи самых передовых технологий сформировать будущее Олимпийских игр. Олимпийские игры выступают связующим звеном между спортсменами и поклонниками спорта, вдохновляя людей по всему миру при помощи спорта и олимпийских принципов дружбы, уважения и стремления к совершенству. Глобальное сотрудничество с Intel уже совсем скоро позволит атлетам, поклонникам спорта на стадионах и зрителям по всему миру раскрыть для себя новые грани магии Олимпийских игр».

«Мы рады стать частью олимпийского движения. Самые передовые технологии Intel помогут поклонникам спорта глубже погрузиться в уникальную атмосферу Олимпийских игр», — отметил Брайан Кржанич. «Тесное сотрудничество с другими участниками олимпийской семьи поможет нам ускорить приход спортивных технологий будущего на крупнейшую мировую атлетическую арену».

Олимпийские игры являются уникальной платформой, способной продемонстрироватьвсему миру, как технологии Intel создают будущее большого спорта. Первые плоды сотрудничества можно будет увидеть в феврале 2018 года на зимних Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхёнчхане, где технологии Intel будут использоваться для прямой трансляции спортивных состязаний в формате виртуальной реальности.

В рамках сотрудничества с МОК, рассчитанного на несколько лет, Intel планирует предоставить в распоряжение олимпийского движения широкий спектр передовых технологических решений, среди которых:

Технологическая и контентная поддержка работы телекомпаний, отобранных для трансляции Олимпийских игр, а также поддержкаOlympicChannel, мультиплатформенного портала, где в течение всего года поклонники спорта могут получать новую информацию и делиться друг с другом впечатлениями от Олимпийскихигр.

На Олимпийских играх будут использоваться 5G-платформы Intel, демонстрирующие будущее индустрии телекоммуникаций на ближайшее десятилетие. В 2018 году Intel присоединится к первому демонстрационному проекту 5G, который заложит основу для повсеместного распространения сетей 5G.

Технология Intel® True VR позволит впервые в истории организовать прямую трансляцию зимних Олимпийских игр в формате виртуальной реальности, предоставив поклонникам спорта возможность полностью погрузиться в атмосферу Олимпиады, не выходя из дома.

Флотилия дронов Intel будет демонстрировать удивительные воздушные световые шоу для зрителей Олимпийских игр.

Технология видеоповторов Intel 360 позволит зрителям на трибунах стадионов рассмотреть самые запоминающиеся моменты Олимпийских игр с любого удобного ракурса. В ближайшем будущем телезрители тоже получат возможность почувствовать себя на первом ряду олимпийского стадиона или выбрать любой другой ракурс для просмотра Олимпийских игр. Теперь сами поклонники спорта будут решать, что и под каким углом они хотят увидеть.

В статусе всемирного топ-партнёра, Intel будет оказывать поддержку национальным олимпийским комитетам по всему миру, а также международному олимпийскому комитету и организаторам Олимпийских игр. Согласно заключённому соглашению, Intel имеет право работать на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане, Олимпийских играх 2020 в Токио, зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине и Олимпийских играх 2024, место проведения которых будет определено позднее.

«Наше стратегическое партнёрство с Intel в очередной раз подчёркивает потенциал Олимпийский игр и веру крупнейших мировых компаний в ценности олимпийского движения», — заявил ЦунеказуТакеда (TsunekazuTakeda), председатель комиссии по маркетингу МОК. «Совместно с Intel олимпийское движение будет ещё успешнее воплощать свою миссию: улучшить условия жизни на планете при помощи спорта».

Трансляция презентации доступна по ссылке: https://newsroom.intel.com/news/intel-press-conference/

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Дополнительная информация о международном олимпийском комитете: Международный олимпийский комитет является независимой некоммерческой международной организацией, объединяющей добровольцев, желающих изменить мир к лучшему при помощи спорта. Комитет передаёт на нужды атлетов и спортивных организаций по всему миру более 90% своих доходов, что составляет около 3.25 миллиона долларов в день.Более подробная информация доступна на нашем сайте www.olympic.org.

Источник: пресс-релиз компании