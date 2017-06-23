Nano Telecom и Softline Education подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Nano Telecom и учебный центр Softline Education подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно достигнутой договоренности компании будут осуществлять совместную деятельность в области подготовки ИТ-специалистов по программным и аппаратным решениям мировых вендоров.

В рамках соглашения компании намерены совместными усилиями расширить возможности по подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Учебные программы будут включают в себя такие дисциплины как: Проектирование и реализация серверной инфраструктуры, Реализация клиентской инфраструктуры, Построение структуры сети хранения данных и многое другое.

При работе с клиентами компания Nano Telecom придерживается принципов комплексного подхода, предоставляя заказчикам полный цикл услуг: от определения проблемы до максимально полного ее решения. Важной составляющей процесса повышения уровня услуг является обучение персонала.

После тщательного мониторинга рынка учебных центров Nano Telecom был выбран центр Softline Education как соответствующий всем требованиям, и который может быть рекомендован как центр обучения для IT-специалистов.

«Наше сотрудничество с учебным центром Softline Education не случайно, – говорит Хасан Мирзаев, генеральный директор Nano Telecom, – оно в полной мере соответствует политике Nano Telecom, направленной на предоставление клиентам решений и услуг высочайшего класса в соответствии с мировыми стандартами».

«Одно из важных достоинств центра заключается в наличии совместных программ с различными международными организациями, что позволяет специалистам получить доступ к опыту в области сетевого администрирования от ведущих специалистов» – дополнил он.

«Сотрудничество с компанией Nano Telecom, признанным лидером на рынке телеком-услуг в сегменте B2B, очень важно для нас, – сообщила директор учебного центра Softline Education Ирина Пак, – оно поможет нам в расширении аудитории. Кроме того, мы надеемся, что, имея в партнерах такую компанию, мы будем постоянно наращивать свою экспертизу на основе знаний о том, как теоретические подходы сочетаются с практикой на отечественном рынке, что, безусловно, дополнительно повысит ценность курсов, предлагаемых нашим учебным центром».

Источник: пресс-релиз компании