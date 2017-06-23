Специалисты АК «Узбектелеком» участвовали в создании Единого диспетчерского координационного центра (ЕДКЦ) Министерства здравоохранения Узбекистана

По инициативе Министерства здравоохранения пилотный проект продемонстрирован Центром развития электронного здравоохранения UzMedInfo, при содействии системного интегратора Inline Telecom Solutions и специалистов АК «Узбектелеком», сообщает Информационная служба Министерства здравоохранения.

В Бухарском областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи состоялся показ пилотного проекта Единого диспетчерского координационного центра (ЕДКЦ).

На мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Баходир Атаханов, представители Центра развития электронного здравоохранения — UzMedInfo, представители системного интегратора Inline Telecom Solutions, международных экспертов и руководителей Бухараского областного управления здравоохранения и научного центра экстренной медицинской помощи.

16 марта текущего года Президентом страны были подписаны Указ “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы экстренной медицинской помощи” и постановление “О мерах по дальнейшему укреплению материально-технической базы и организации деятельности системы экстренной медицинской помощи”.

В данных правовых документах обозначен ряд приоритетных задач, связанных с дальнейшим развитием системы экстренной медицинской помощи в стране. В частности, как указано в этих документах, предусматривается организация деятельности единых диспетчерских координационных центров в 13 регионах страны. Они будут координироваться единой автоматизированной системой управления. Организованный в Бухарском областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи единый диспетчерский координационный центр стал первым шагом в данном направлении.

По инициативе Министерства здравоохранения пилотный проект продемонстрирован Центром развития электронного здравоохранения UzMedInfo, при содействии системного интегратора Inline Telecom Solutions и специалистов АК “Узбектелеком”.

— Данный центр начал свою работу в качестве пилотного проекта по внедрению в регионах страны Единых диспетчерских координационных центров экстренной медицинской помощи, реализуемого Министерством здравоохранения совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, — говорит заместитель министра здравоохранения Баходир Атаханов. — Данный проект реализуется в рамках исполнения определенных задач в правовых документах по совершенствованию системы экстренной медицинской помощи.

Как стало известно, теперь данный центр будет служить своевременному выполнению каждого обращения в экстренных ситуациях. Принятое и зарегистрированное обращение в тот же момент будет доставлено выездной бригаде с необходимой информацией о состоянии здоровья пациента и месте его нахождения.

Еще одной значимой стороной является то, что вызов экстренной медицинской помощи организован на основе принципа “Одно окно” и после поступления обращения наряду с ускорением оказания скорой медицинской помощи предотвращаются непредвиденные ситуации, связанные со здоровьем человека.

Следует также отметить, что в документе наряду с задачами по развитию сферы также обозначено укрепление материально-технической базы учреждений службы экстренной медицинской помощи в целях сохранения в неотложных ситуациях жизни пациентов, приобретение за счет государственного бюджета и других средств 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для наполнения транспортного парка системы. В эти дни уже приобретено около 200 автомобилей, оснащенных необходимыми средствами, осуществляется их доставка в регионы, испытывающие в них большую потребность.

При изучении мировой практики свою исключительную эффективность в работе экстренных служб немаловажным фактором является связь. Изучение стандартов связи показало эффективным и надежным средством связи при оказании экстренных медицинских услуг является радиосвязь.

В продемонстрированной системе гарантированную связь между диспетчером и каретой скорой помощи обеспечивается благодаря подсистеме «Радиосвязь». Подсистема «Радиосвязь» обеспечивает гарантированную связь через цифровые радиоканалы связи, трекинг и мониторинг местоположения раций, установленных на каретах скорой помощи. Данные между системой и устройствами передаются по цифровым радиоканалам, даже при чрезвычайных происшествиях вне зависимости от загруженности телекоммуникационных сетей в республике, действия службы скорой помощи продолжают осуществлять посредством указанных цифровых радиоканалов, сообщает Информационная служба Министерства здравоохранения.