В Национальной библиотеке Узбекистана прошёл научно-практический семинар на тему: «Обеспечение Национального доступа к базе данных «Web of sciense» для Республики Узбекистан»

21 июня 2017 года в Национальной библиотеке Узбекистана прошёл научно-практический семинар на тему: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ «WEB OF SCIENCE» ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН».

Данное мероприятие проводилось во исполнение Распоряжения Кабинета Министров от 12 июня 2017 года №642-Ф по повышению научного потенциала и конкурентоспособности научных исследований, проводимых в рамках государственных научно-технических программ, обеспечению национальным исследователям доступа к ведущим ресурсам научно-технической информации и мировым базам данных.

Целью мероприятия является подписание документа по обеспечению национальной подписки на базы данных «WEB OF SCIENCE» для повышения качества научных исследований и публикационной активности в Республике Узбекистан.

Приветствуя участников научно-практического семинара, исполняющая обязанности директора Национальной библиотеки Узбекистана, У.Тешабаева отметила актуальность и важность подписания данного документа, а также значение доступа к мировым научным информационным ресурсам при написании научно-исследовательских работ, наличия и публикациях статей в мировых научных журналах.

На семинаре с приветственной речью выступили Генеральный директор Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан М.Болтабаев и директор «CLARIVATE ANALYTICS» (Россия и СНГ) О.Уткин. «Учитывая, что в современных условиях развития, без интеграции нельзя добиться прогресса в научных исследованиях и передовых технологиях, экономической и социальной сферах, подписание данного документа способствует обеспечению доступа национальным исследователям к мировым электронным научно-образовательным ресурсам ведущих издательств и агрегаторов мира, а также возможностях публикации научных статьей в высокорейтинговых журналах, что повысит результативность и эффективность научно-исследовательской деятельности организаций, ученых, уровень отечественных научных изданий (журналов, книг, учебников и другой научно-методической литературы) в соответствии с международными требованиями и повышения престижа науки республики, а также интеграции республики в мировое научно-исследовательское и инновационное пространство», — отметил М.Болтабаев.

На научно-практическом семинаре обсуждались вопросы использования современных возможностей системы НТИ для повышения научного потенциала Республики Узбекистан, вопросы прогресса и проблем использования мировых научно-образовательных ресурсов в Узбекистане за 2016-2017 годы, вопросы новых возможностей «CLARIVATE ANALYTICS» для учёных и основные задачи ГУП «Оценка объектов интеллектуальной собственности» при Агентстве науки и технологий Республики Узбекистан.

В ходе семинара были прослушаны выступления ведущих учёных и прошли обсуждения актуальных проблем. Участники семинара получили много интересной информации и поблагодарили организаторов.

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