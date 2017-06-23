Встреча с Послом Республики Корея
23 июня 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
22 июня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Узбекистан Квон Ён У.
На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах реализации совместных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Отдельное внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению сотрудничества в области IT-образования.
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте