Встреча с Послом Республики Корея

22 июня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Узбекистан Квон Ён У.

На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах реализации совместных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Отдельное внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению сотрудничества в области IT-образования.

Источник