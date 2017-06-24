Группа студентов IUT пройдут обучение в Южной Кореи

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) впервые отправил около 100 студентов четвертого курса на обучение в Университет Инха в Республике Корея.

Администрации Университета Инха в г. Ташкенте и Университета Инха в Республике Корея договорились до 2018 года реализовать проект по обучению студентов IUT в Республике Корея. То есть, студенты IUT получат уникальную возможность пройти обучение в одном из ведущих вузов Республики Корея в течение одного академического года.

Согласно этим договоренностям, 99 студентов факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» 23 июня 2017 года направились в Инчхон для обучения в Университете Инха в Республике Корея.

Студенты IUT начнут свое обучение в Университете Инха в Республике Корея 28 июня 2017 года. В ходе обучения они также получат возможность ознакомиться с туристическими достопримечательностями страны и культурой южнокорейского народа. Учеба студентов завершится в декабре 2017 года.

Отметим, что администрация Университета Инха в г. Ташкенте проделала скрупулезную работу по организации обучения студентов в Республике Корея. В частности, сотрудники вуза помогли студентам в получении визы и решении логистических и организационных вопросов.

В Университете Инха в г. Ташкенте прошла церемония напутствия студентов, которые направляются в Республику Корея. В ходе встречи Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев пожелал студентам удачи в учебе в Республике Корея. Он отметил, что студенты IUT должны направить все свои усилия на учебу и достойно представить Узбекистан в зарубежном вузе.

В ходе церемонии также были награждены обладатели академических грантов по итогам второго семестра 2016-2017 учебного года.

Напомним, что по итогам каждого семестра Университет Инха в г. Ташкенте определяет 10 лучших студентов из каждого курса, которые получили высокие баллы по итоговым экзаменам и показали себя с наилучшей стороны во время учёбы. Эти студенты освобождаются от оплаты обучения на 100% или частично на один семестр.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев в ходе мероприятия вручил сертификаты на получение академического гранта Азамату Абдуазимову, Бунёдбеку Иброхимову, Фарруху Хамидову и Умару Холдарбекову. Они будут бесплатно обучаться в Республике Корея в течение семестра.

Шерзод Эламанов, Мухаммаджон Тошпулатов, Хикматилло Тулкинбеков, Нематжон Нарзиев, Ахроржон Алиев и Джавохир Назаров будут освобождены от оплаты 50% контракта за обучения в течение одного семестра.

Источник: пресс-релиз