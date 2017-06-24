Приглашаем на работу в Мининфоком

На основе программы International IT Policy Program – начальник отдела подготовки кадров по ИКТ, переподготовки и повышение квалификации Мининфоком Каримжон Муллабоев принят на учебу в авторитетный Сеульский Национальный Университет Республики Кореи и получил возможность учебы в докторантуре по направлению “Управление в технологиях, экономики и политики”, в течение 3 лет.

Каримжон Муллабоев с отличием закончил бакалавриат и магистратуру Ташкентского университета информационных технологий, работал в АК «Узбектелеком» и в аппарате Мининфоком. Хорошие базовые знания и опыт работы в сфере ИКТ дали ему возможность поступить в докторантуру одного из авторитетнейших университетов мира. Это говорит о больших перспективах и престиже ИТ-специалистов в наше время.

В этой связи Мининфоком приглашает на работу кандидатов, на должность начальника отдела подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров по ИКТ.

В деятельность отдела входит: ведение государственной политики по подготовке квалифицированных кадров по ИКТ, подготовка квалифицированных кадров по ИКТ на основе мирового опыта, внедрение эффективной системы по повышению квалификации кадров, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, разработка предложений по укреплению нормативно-правовых основ по данному направлению.

Основные требования к кандидатам на должность:

Высшее образование в сфере информационно-коммуникационных технологий, экономики, менеджмента, финансов и управления (необходимо иметь диплом магистра или диплом по 5 летнем образовании);

иметь трудовой стаж по ИКТ, сфере образование или науки минимум 5 лет или руководящей должности минимум 3 года;

научное звание по направлению технических/физико-математических/экономических наук приветствуется;

знание узбекского и русского языка, иностранных языков (английского или немецкого – приветствуется).

Мининфоком также объявляет о формировании базы данных руководителей и специалистов по ИКТ, для включения их в резерв на руководящие должности в ИКТ подразделениях Министерства и других органов государственного и хозяйственного управления.

Почему Вам важно продолжить свою трудовую деятельность именно в системе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций или в ИКТ подразделениях органов государственного и хозяйственного управления?

Преимущества, а также перспектива профессионального и карьерного роста, в частности:

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях экономики способствует росту потребности в высококвалифицированных и компетентных кадрах, что расширяет возможности профессионального роста по ИКТ направлениям.

Наши специалисты рекомендуются на руководящие должности ИКТ подразделений органов государственных и хозяйственных управлений.

Каждая идея и инициатива работников поддерживается и реализуется руководством.

Имеются широкие возможности обучения в магистратуре и в докторантуре, а также в курсах повышения квалификаций престижных иностранных высших учебных заведений на основе грантов.

Активность и продуктивность работников проявленных в течении трудовой деятельности ценятся и мотивируется морально (ведомственными наградами и поощрениями по различным номинациям) и материально (конкурентоспособная заработная плата).

Внедрена гарантийная социальная поддержка (медицинская страховка, система материальной поддержки) для всех работников отрасли.

Эффективная реализация проектов и идей ещё легче, где основная часть отрасли состоит из умных, амбиционных и молодых работников.

Резюме необходимо отправить в Отдел кадров Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан до 20 августа 2017 г. по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Тимура, 4 или на электронную почту hr@mitc.uz.

Скачать форма резюме-объективки. Телефоны для справок: 2384116, 2384143, 2384312.

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