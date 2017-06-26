Количество зловредов для умных устройств удвоилось с начала 2017 года
26 июня 2017
Рубрика: Лаборатория Касперского. Тэги:
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Число вредоносных программ для атак на устройства Интернета вещей превысило семь тысяч, причем более половины из них появились за первые шесть месяцев 2017 года. Такие цифры приводят эксперты «Лаборатории Касперского» в своей статье.

Аналитики компании также отмечают, что сейчас по всему миру работают больше 6 миллиардов подключенных к Интернету устройств, и люди подвергаются серьезной опасности. Взламывая умные гаджеты, злоумышленники получают возможность шпионить за пользователями, шантажировать их, а также использовать устройства в качестве промежуточного звена для совершения преступлений.

Рост количества образцов вредоносного ПО для умных устройств, 2013-2017 г.г.

пециалисты «Лаборатории Касперского» провели эксперимент и настроили несколько ловушек («ханипотов»), которые имитировали различные умные устройства. Первые попытки несанционированного подключения к ним эксперты зафиксировали уже через несколько секунд. За сутки было зарегистрировано несколько десятков тысяч обращений. Среди устройств, атаки с которых наблюдали эксперты, более 63% можно определить как IP-камеры. Около 16% составили различные сетевые устройства и маршрутизаторы. Еще 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, выходные ноды Tor, принтеры, устройства «умного дома». Остальные 20% устройств однозначно опознать не удалось.

Если посмотреть на географическое расположение устройств, с IP-адресов которых эксперты видели атаки на ханипоты, можно наблюдать следующую картину: в топ—3 стран вошли Китай (14% атакующих устройств), Вьетнам (12%) и Россия (7%).

Причина роста числа таких атак проста: Интернет вещей сегодня практически не защищен от киберугроз. Подавляющее большинство устройств работает на Linux, что упрощает жизнь преступникам: они могут написать одну вредоносную программу, которая будет эффективна против большого количества устройств. Кроме того, на большинстве IoT-гаджетов нет никаких защитных решений, а производители редко выпускают обновления безопасности и новые прошивки.

«Безопасность умных устройств — очень серьезная проблема, и мы все должны о ней задуматься. Прошлый год показал, что это не просто возможная, а вполне реальная угроза. За последнее время количество вредоносных программ для IoT-устройств резко выросло, но потолок еще далеко, — прокомментировал результаты исследования Владимир Кусков, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». — Одной из точек роста может стать, например, рынок DDoS-атак. Высокая конкуренция на нем подталкивает злоумышленников к поиску новых ресурсов, которые помогли бы им устраивать все более мощные атаки. Ботнет Mirai продемонстрировал, что такими ресурсами могут быть умные устройства, число которых исчисляется миллиардами уже сейчас, а к 2020 году аналитики различных компаний прогнозируют рост в пределах от 20 до 50 миллиардов устройств».

Узнать больше об атаках на устройства Интернета вещей, а также о том, как уберечь ваши устройства от заражения, можно по ссылке: https://securelist.ru/honeypots-and-the-internet-of-things/30874/.

Источник: пресс-релиз компании

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