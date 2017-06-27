АО «УзРТСБ» разрабатывает портал логистики

22 июня 2017 года АО «УзРТСБ» совместно с Ассоциацией по развитию бизнес логистики провели круглый стол с участием транспортных и логистических компаний.

Целью данного мероприятия стало обсуждение нового проекта биржи по созданию электронной системы логистики, обеспечивающей доставку биржевых товаров до покупателей за счет совмещения заявок грузовладельцев и грузоперевозчиков в информационной системе биржи.

В обсуждении данного проекта приняли участие представители 15 транспортных и логистических компаний, в числе которых такие организации, как ООО «Inter Nova», OOO «UzAgroTrans», СП ООО “Transcontinental”, ООО “ТУРКСИБ Магистрал”, ООО “ARK Logistics” и другие.

В ходе круглого стола проведена презентация персонального кабинета участников электронного портала логистики, использование которого оптимизирует работу продавцов и покупателей биржевых товаров. В частности новая система предоставит возможность для участников биржевых торгов получить в режиме онлайн информацию о видах грузов, определить место их доставки, а также отслеживать цены на транспортные услуги.

В качестве пилотного проекта предложена организация доставки через электронную систему логистики цемента и сжиженного газа, приобретенных на биржевых торгах. В свою очередь, представители транспортных и логистических компаний поделились своим мнением относительно механизма функционирования новой системы с учетом специфики их деятельности, а также исходя из текущей ситуации в данной сфере.

В завершении мероприятия принято решение о создании совместной рабочей группы по разработке эффективного механизма логистики на бирже.

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