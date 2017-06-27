Где узнать о плановой проверке?

Руководители и бухгалтеры часто задают вопрос – когда ждать плановую проверку. Об этом можно узнать, воспользовавшись интерактивной услугой «Предоставление выписки из Плана-графика проверок», которую оказывает Государственный налоговый комитет на сайте my.soliq.uz (раздел «Информационные услуги»).

Кроме этого, воспользоваться данной услугой можно через Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz (раздел «Предпринимательство») и сайт Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов tekshirishlar.uz (раздел «Интерактивные услуги»).

План-график проверок – это утвержденный Республиканским советом по координации деятельности контролирующих органов годовой План-график проверок хозяйствующих субъектов – юридических лиц, содержащий в себе следующую информацию:

список хозяйствующих субъектов, намеченных для проведения плановой проверки в течение календарного года,

перечень контролирующих органов (с указанием подразделения контролирующего органа), участвующих в проверке в период проведения плановой проверки.

Пользователь, обратившийся к данной услуге, может получить информацию о включении или не включении хозяйствующего субъекта в годовой План-график проверок. При этом, если субъект включен в План-график проверок, на экране отобразится список контролирующих органов и сроки проведения проверки. Для получения информации достаточно ввести ИНН субъекта (юридического лица) и четыре цифры с картинки. В случае, если цифры на картинке невозможно определить, кликайте мышкой на круговую стрелку до тех пор, пока цифры можно будет хорошо различить.

Данная услуга оказывается в целях обеспечения доступности в получении информации о намечаемой плановой проверке, получения достоверного ответа в онлайн-режиме, сокращения обращений о получении информации по телефону и на бумажных носителях, недопущения незаконных проверок, а также предотвращения ложных сведений о проверке субъектов.

Для получения выписки из Плана-графика проверок электронной цифровой подписи (ЭЦП) не требуется, ин-формация предоставляется бесплатно.

Кроме того, Государственным налоговым комитетом с целью повышения эффективности, удобства и мобильности разработано мобильное приложение «SOLIQ». Среди предлагаемых сервисов найдите «План-график проверок». Для получения информации достаточно ввести ИНН субъекта. Ответ не заставит вас долго ждать. Выйдет сообщение, что проверка не запланирована, или появится список контролирующих органов и сроки проверки, если данный субъект включен в План-график проверок выбранного года.

План-график проверок размещается на портале после его утверждения, в начале декабря каждого года на будущий год. Но обращаем ваше внимание, что в течение года на основании решений Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов по обращениям контролирующих органов и субъектов предпринимательства в План-график проверок могут вноситься следующие изменения: перенос срока плановой проверки, подключение к Плану-графику проверки субъекта, подключение к плановой проверке контролирующего органа, удаление из Плана-графика всей комплексной проверки или участие отдельных контролирующих органов. Поэтому советуем обращаться к данной услуге не один раз.

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