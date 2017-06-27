Открытость деятельности государственных органов: эффективные механизмы реализации

23 июня 2017 года состоялся семинар на тему: «Открытость деятельности государственных органов: эффективные механизмы реализации», организованный Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Цель – обсуждение и разработка предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти и управления, повышение эффективности взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества, средствами массовой информации.

На мероприятии обсуждены вопросы обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления в реализации задач, обозначенных в Стратегии действий, Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека».

Участники семинара были ознакомлены с деятельностью Общественного совета по координации и мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, результатами осуществляемого данным органом мониторинга и оценки «индекса открытости» госорганов.

В ходе мероприятия высказаны ряд актуальных предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в области обеспечения открытости деятельности госорганов. В частности, прозвучали предложения, направленные на формирование при госорганах общественных консультативных советов, закрепления в законодательстве организационно-технических правил функционирования «телефонов доверия», повышения ответственности должностных лиц за некачественное рассмотрение запросов граждан о предоставлении информации и др.

Участники семинара имели возможность обменяться положительным опытом в области обеспечения информационной открытости государственных органов, широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности их деятельности в доведении до общества актуальной и достоверной информации.

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