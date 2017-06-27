UZMOBILE предоставляет льготный доступ к ресурсам сети «ZiyoNet»

Национальный оператор мобильной связи Узбекистана UZMOBILE объявляет о запуске с 16 июня новой услуги «ZiyoNet».

Что такое «ZiyoNet.uz» ?

Национальная общественная образовательная информационная сеть «ZiyoNet» создана более 10 лет назад в соответствии с Постановлением Президента № ПП-191 от 28.09.2005 года «О создании общественной образовательной информационной сети Республики Узбекистан».

Проект, запущенный с целью внедрить современные информационные технологии в систему образования, сегодня является крупнейшим в Узбекистане объединением полезных сайтов. В каталоге есть множество направлений: от науки и образования до культуры и искусства, от спорта и развлечений до бизнеса, современных информационных технологий и медицины. Реестр сайтов CTNB «ZiyoNet» объединяет не только местные, но и зарубежные ресурсы. В электронной библиотеке портала есть книги, учебники и методические пособия, презентации, справочники и рефераты на узбекском, русском, английском, каракалпакском и других языках. Обучающие программы рассчитаны как на школьников и студентов, так и на детей, которые в легкой игровой форме могут познакомиться с основами знаний, которые пригодятся им в будущем. В библиотеке есть и серьезные публикации — сотрудники Академии Наук Республики Узбекистан вносят в базу научные журналы, бюллетени и авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.

Новая услуга UZMOBILE — «ZiyoNet»

Такая огромная база знаний может сыграть значительную роль в воспитании гармонично развитой личности, а также помочь любому человеку найти интересующую его информацию. Но для этого необходимо сделать так, чтобы доступ к этим знаниям был простым и удобным. И, конечно, выгодным для пользователя. Для этого сотрудниками филиала UZMOBILE АК «Узбектелеком» была разработана специальная услуга «ZiyoNet». Благодаря ей любой абонент компании со смартфоном может получить доступ к национальной образовательной сети на льготных условиях. С 15 июня для GSM-абонентов мобильного оператора, активировавших эту услугу, 1 Мб трафика на ресурсах «ZiyoNet» будет стоить всего 0,002 $.

Как это работает?

Новая услуга от UZMOBILE доступна физическим лицам. Для них введена единая стоимость активации услуги (0,1 $) и абонентская плата за ее использование (0,05 $ в день). Управление услугой, ее подключение и отключение доступно с помощью USSD-команд, активация -*111*2*12*1# и деактивация — *111*2*12*2# в персональном кабинете на сайте uzmobile.uz, в офисах продаж и по телефону службы поддержки 1099. У услуги отдельная точка доступа (APN) — ziyonet.uzmobile.uz; чтобы получить доступ к информационным ресурсам по льготным ценам, необходимо сначала переключать смартфон на нее.

Почему UZMOBILE запускает услугу UZMOBILE — «ZiyoNet»?

Доступ к знаниям необходим любому человеку. UZMOBILE считает это одной из основ полноценного образования и полностью поддерживает инициативы государства по обеспечению этого доступа для всех. Являясь мобильным оператором надежной связи, UZMOBILE использует возможности современных технологий, чтобы сделать взаимодействие с нужной информацией максимально удобным для каждого абонента. Запуск новой услуги — это еще один шаг, сделанный компанией в этом направлении.

UZMOBILE надеется, что благодаря образовательному порталу, услуге «ZiyoNet» и быстрому интернету, молодежь во всех регионах Узбекистана сможет повысить свой уровень, стать квалифицированными специалистами в выбранной специальности и будут готовы использовать полученные знания для достижения собственного благополучия и процветания нашей страны.

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