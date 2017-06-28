Преподаватель ТУИТ удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники» Академией естественных и точных наук Российской Федерации

Академия естественных и точных наук Российской Федерации объявила конкурс среди ученых до 35 лет Международной ассоциации ученых, учителей и специалистов, внесших достойный вклад в развитие науки и техники.

По итогам конкурса, проведенного во второй декаде июня, преподаватель кафедры Аудиовизуальные технологии Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Бекназарова Саида Сафибуллаевна была удостоена звания «Заслуженный деятель науки и техники».

В данном конкурсе со своими разработками приняли участие более 300 молодых ученых России, Германии, Китая, Шри-Ланки, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Саида Бекназарова на протяжении многих лет сотрудничает с нашим журналом и является автором ряда статей.

Поздравляем Саиду Сафбуллаевну с данным достижением и желаем ей дальнейших успехов!

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