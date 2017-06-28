Прямой диалог Министра иностранных дел Узбекистана с согражданами: МИД расширяет интерактивные услуги

С начала 2017 года через интерактивные порталы Министерства иностранных дел поступили обращения от 267 тысяч граждан Узбекистана и зарубежных государств.

В рамках исполнения законов Республики Узбекистан «Об электронном правительстве», «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» и других нормативно-правовых актов МИД расширяет сферы оказания интерактивных государственных услуг и консульско-правовой помощи нашим гражданам, находящимся в зарубежных странах, а также иностранцам. В частности, на официальном сайте Министерства своевременно публикуется актуальная для наших соотечественников информация.

В январе 2017 года, провозглашенного по инициативе Президента Узбекистана Годом диалога с народом и интересов человека, запущен в новой редакции портал интерактивных консульских услуг (consul.mfa.uz), где имеется возможность получать более 10 видов консульских услуг интерактивного и информационного характера.

В частности, через портал в электронном виде оказываются госуслуги «Подтверждение личности и оформление Сертификата на возвращение в Республику Узбекистан», «Постановка на постоянный и временный консульский учет».

Также для ускорения оформления виз в Узбекистан иностранным гражданам, в том числе для туристов, внедрена система заполнения электронных онлайн-заявок «E-visa». На сегодняшний день данная система функционирует на пяти языках (узбекский, русский, английский, французский и испанский).

В настоящее время МИД совместно с партнерами завершает работу над запуском системы электронной очереди «E-Navbat», которая после апробации в Посольстве Узбекистана в Казахстане, будет внедрена на интернет-ресурсах дипмиссий за рубежом. С помощью данной системы граждане могут заранее записаться на прием к узбекским дипломатам в удобное для них время.

Начиная с марта текущего года на портале consul.mfa.uz действует сервис онлайн-консультаций для соотечественников. На актуальные вопросы оперативно отвечают компетентные сотрудники специально созданной в Консульском управлении группы. Уже через данный сервис в онлайн-режиме ответы получили более чем 250 обратившихся.

В соответствии с предложениями, поступающими в адрес запланированного на 5 июля прямого диалога министра иностранных дел Узбекистана с согражданами, МИД продолжает процесс совершенствования технологий оказания интерактивных услуг согражданам и иностранцам.

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