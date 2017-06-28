Современные технологии позволяют делать полезное для общества: “Камолот” и электронное правительство

27 июня 2017 года в Центре развития системы “Электронное правительство” прошёл очередной Еженедельный коллегиальный семинар.

В мероприятии приняли участие представители специализированных подразделений ИКТ органов хозяйственного управления. На семинаре выступил главный специалист отдела ИКТ ОДМ «Камолот» Достон Баратов о проделанной работах по развитию и внедрению ИКТ в организации.

Со стороны специалиста Центра «Электронное правительство» Шахзодам Эрматовым была предоставлена информация о результатах развития и внедрения механизмов системы “Электронного правительства” в деятельности ОДМ «Камолот».

Напоминаем, что мероприятия подобного формата нацелены на то, чтобы у ведомств была возможность сверять часы по актуальным рабочим моментам и обмениваться предложениями. Семинары открыты для общественности, в которых по заявке могут принимать участие представители широкой общественности и СМИ.

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