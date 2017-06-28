ТУИТ приглашает на Международную конференцию ICISCT 2017
28 июня 2017
Рубрика: События.
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Ташкентский университет информационных технологий приглашает принять участие в Международной конференции по информационно-коммуникационным технологиям ICISCT 2017.

Международная конференция ICISCT 2017 пройдёт со 2 по 4 ноября 2017 года на базе Ташкентского университета информационных технологий.

На заседаниях мероприятия спикеры и слушатели обсудят вопросы развития ИКТ в сфере образования, телемедицины, финансов и экономики, социальных наук, бизнеса и правительства. На конференцию принимаются научные доклады по следующим направлениям:

  • ИКТ для управления и восстановления в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий;
  • ИКТ в развитии и управлении системой здравоохранения;
  • ИКТ в облачных вычислениях;
  • ИКТ для обеспечения кибер-безопасности;
  • ИКТ в сфере бизнеса, финансов и экономики;
  • ИКТ в области управления и государственной политики;
  • ИКТ в области образования, гуманитарных, социальных наук;
  • ИКТ в медицине и здравоохранении;
  • ИКТ в управлении большими данными и приложениях;
  • Технологии мобильной связи;
  • Концепции «Мобильная Планета», «Интернет Вещей», «Smart Grid», «Green Communications», «Cognitive Green Radio Communications»;
  • Теория игр и ее применение;
  • Нано и фотонные технологии;
  • Проектирование интеллектуальных городов и социальных сетей;
  • Интеллектуальные транспортные системы;
  • Приложения Интернет;
  • Имитационное моделирование, анализ и оценка производительности;
  • Электронная и мобильная коммерция;
  • Интернет, IP телефония и IPV6;
  • Обеспечение качества обслуживания и управление трафиком в сетях и другие.

Требования к докладам опубликованы на сайте конференции icisct2017uz.org. Материалы принимаются до 5 сентября текущего года. Рабочий язык конференции – английский. Материалы на конференцию следует оформлять в соответствии с требованиями шаблона. Принятые к публикации доклады будут размещены в каталоге публикаций IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

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