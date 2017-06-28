ТУИТ приглашает на Международную конференцию ICISCT 2017

Ташкентский университет информационных технологий приглашает принять участие в Международной конференции по информационно-коммуникационным технологиям ICISCT 2017.

Международная конференция ICISCT 2017 пройдёт со 2 по 4 ноября 2017 года на базе Ташкентского университета информационных технологий.

На заседаниях мероприятия спикеры и слушатели обсудят вопросы развития ИКТ в сфере образования, телемедицины, финансов и экономики, социальных наук, бизнеса и правительства. На конференцию принимаются научные доклады по следующим направлениям:

ИКТ для управления и восстановления в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ИКТ в развитии и управлении системой здравоохранения;

ИКТ в облачных вычислениях;

ИКТ для обеспечения кибер-безопасности;

ИКТ в сфере бизнеса, финансов и экономики;

ИКТ в области управления и государственной политики;

ИКТ в области образования, гуманитарных, социальных наук;

ИКТ в медицине и здравоохранении;

ИКТ в управлении большими данными и приложениях;

Технологии мобильной связи;

Концепции «Мобильная Планета», «Интернет Вещей», «Smart Grid», «Green Communications», «Cognitive Green Radio Communications»;

Теория игр и ее применение;

Нано и фотонные технологии;

Проектирование интеллектуальных городов и социальных сетей;

Интеллектуальные транспортные системы;

Приложения Интернет;

Имитационное моделирование, анализ и оценка производительности;

Электронная и мобильная коммерция;

Интернет, IP телефония и IPV6;

Обеспечение качества обслуживания и управление трафиком в сетях и другие.

Требования к докладам опубликованы на сайте конференции icisct2017uz.org. Материалы принимаются до 5 сентября текущего года. Рабочий язык конференции – английский. Материалы на конференцию следует оформлять в соответствии с требованиями шаблона. Принятые к публикации доклады будут размещены в каталоге публикаций IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

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