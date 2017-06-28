ТУИТ проводит опрос среди абитуриентов
28 июня 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
На сайте Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий опубликован «Опросник абитуриента».
Абитуриентам предлагается ответить на четыре вопроса.
1. Если Вы планируете получить высшее образование, в каком вузе Вы собираетесь учиться?
2. Откуда Вы получили информацию о вузе?
3. Как вы оцениваете уровень знания студентов Ташкентского университета информационных технологий?
4. Укажите мотивы выбора ТУИТ для поступления?
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