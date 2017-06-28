ТУИТ проводит опрос среди абитуриентов

На сайте Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий опубликован «Опросник абитуриента».

Абитуриентам предлагается ответить на четыре вопроса.

1. Если Вы планируете получить высшее образование, в каком вузе Вы собираетесь учиться?

2. Откуда Вы получили информацию о вузе?

3. Как вы оцениваете уровень знания студентов Ташкентского университета информационных технологий?

4. Укажите мотивы выбора ТУИТ для поступления?