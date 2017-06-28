Визит делегации Мордовского Государственного Университета в ТУИТ
28 июня 2017
Рубрика: Новости.
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21 июня 2017 г. в рамках сотрудничества с университетами Российской Федерации в ТУИТ состоялась встреча делегации Мордовского государственного университета в лице его представителей Владимира Ерофеева и Николая Антошкина с руководством Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий: ректором Т.Тешабаевым, первым проректором Ф.Агзамовым и начальником международного отдела Ж.Абдужалиловым.

В ходе встречи ректор ТУИТ рассказал об истории университета, его факультетах и филиалах, связях с университетами Российской Федерации.

В целях установления связей между университетами было подписано договор о сотрудничества, согласно которому предусмотрено выполнение следующих задач:

  • повышение квалификации и программы обмена преподавателей, студентов и научных сотрудников;
  • ведение совместной научно-исследовательной работы;
  • организация семинаров, конференций и симпозиумов;
  • составление планов по сотрудничеству в рамках обмена учебными материалами, совместное формирование учебных планов и учебных программ.

В заключение встречи гости выразили благодарность ректору ТУИТ за организацию встречи. Были определены направления дальнейшего сотрудничества.

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