Встреча с вице-президентом Университета Вебстер

28 июня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с вице-президентом Университета Вебстер (США) по академическим делам, международным кампусам и инициативам Питером Махером.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Университетом Вебстер и Ташкентским университетом информационных технологий по подготовке кадров в области информационных технологий. В частности, выражена взаимная заинтересованность в партнерстве по таким направлениям, как учреждение новых академических программ для студентов, обмен студентами и преподавателями через международные кампусы Университета Вебстер, проведение совместных научных исследований и др.

Было отмечено, что расширение сотрудничества с Университетом Вебстер в области подготовки кадров будет способствовать качественной подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ИКТ на уровне международных стандартов.

Основанный в 1915 году, Университет Вебстер находится в Сент-Луисе, штат Миссури, США. Вебстер является частным некоммерческим университетом, в котором обучаются около 17 000 студентов в кампусах в США, а также международных кампусах, расположенных в Европе, Азии и Африке.

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