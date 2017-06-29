Ассоциированный вице-президент Университета Вебстер посетил IUT

Ассоциированный вице-президент по академическим вопросам и вопросам международных кампусов и инициатив Университета Вебстер(США) Питер Махер посетил Университет Инха в г. Ташкенте (IUT).

Сотрудники Университет Инха в г. Ташкенте поприветствовали гостя и презентовали деятельность вуза по подготовке IT-специалистов.

Питер Махер ознакомился с условиями и возможностями, созданными для студентов и профессорско-преподавательского состава в одном из самых молодых университетов Узбекистана.

Профессор Махер также был проинформирован о деятельности IUT по установлению взаимовыгодных отношений с представителями ИТ-сообщества Узбекистана и всего мира.

В конце встречи Питер Махер оставил свои пожелания в Книге почётных гостей Университета Инха в г. Ташкенте. Он также ознакомился с кампусом Университета Инха в г. Ташкенте.

Источник: пресс-релиз компании