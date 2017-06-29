Назначен первый заместитель министра Мининфокома
29 июня 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3102 от 29 июня 2017 года Умаров Олимжон Мухамаджанович назначен первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.
О. Умаров ранее занимал должность начальника управления информационно-коммуникационных технологий Мининфоком.
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