Назначен первый заместитель министра Мининфокома

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3102 от 29 июня 2017 года Умаров Олимжон Мухамаджанович назначен первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

О. Умаров ранее занимал должность начальника управления информационно-коммуникационных технологий Мининфоком.

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