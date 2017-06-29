Валерий Цепкало, создатель Белорусского Парка высоких технологий — на Startup Mix

Спикером внеочередной встречи Startup Mix стал гость из Республики Беларусь Валерий Вильямович Цепкало – государственный деятель, дипломат и управленец, создатель Белорусского Парка высоких технологий. Резидентами ПВТ сегодня являются 164 компании, в них работает свыше 28 000 человек, занимающихся разработкой программных продуктов и предоставляющих IT-услуги клиентам из 66 стран.

10 лет назад сумма экспорта сферы IT составляла $14 млн., и складывалась она из усилий двух предприятий, оставшихся в наследство от СССР. На старте ПВТ в нем работало 1600 человек, и самые смелые фантазии достигали цифры $300-350 млн спустя 10 лет работы. Фантазии ошиблись в 3 раза: ПВТ вышел на $950 выручки, из них 92% приходятся на экспорт (результаты 2016 года).

Место под ПВТ (городскую свалку снега) выделило государство, и это — единственные инвестиции от него. Сегодня ПВТ застроен полноценной инфраструктурой: офисы, бизнес-инкубаторы, жилые дома, детский сад, небольшая гостиница и прочее. Не без участия ПВТ пользователи получили Viber, Apalon, MSQRD, Wargaming — сильные IT-бренды, предназначенные для потребительского сегмента.

За относительно короткий срок в Белоруссии была сформирована новая отрасль, которая изменила восприятие страны на международном рынке. И если раньше Беларусь напрямую ассоциировали с великолепными продуктами сельского хозяйства, то теперь считают страной сильнейших продуктовых IT-брендов и сервисного сегмента мирового уровня.

С чего начинали? Законодательство, адаптированное под особенности отрасли

«В отношении некоторых отраслей экономики правильно использовать термин «Социальный режим налогообложения», который позволяет более эффективно конкурировать в высокотехнологичном сегменте. Он предполагает: отрасль не может эффективно развиваться, если для нее не будут созданы специальные условия. Через подобное прошли успешно модернизирующие страны мира: США, Сингапур, Южная Корея, Китай. Вы не дождетесь бума развития, не создав специальных условий для развития технологических отраслей, в которых высока доля интеллектуального труда в себестоимости продукции».

В отличие от традиционных отраслей экономики, в IT-сфере высока доля фонда оплаты труда. В трудоемких отраслях, основанных на физическом труде, фонд оплаты труда составляет 10% от общих затрат, все остальное поглощается амортизацией импортного (как правило) оборудования, закупом комплектующих, затратами на электроэнергию и прочими расходами. В случае высокоинтеллектуального труда, при разработке ПО, фонд оплаты труда составляет 70-80% от себестоимости продукции, тогда как на аренду, оснащение компьютерами и другие затраты отводится куда меньшая доля, менее ценная, чем доля интеллекта, которая вложена в разработку.

В IT есть шанс при небольших материальных затратах занять сильную нишу. Начав с малого, с командой из 10 человек, можно вырасти в крупную международную корпорацию, с которой будут считаться, которая будет формировать новый образ страны на международной арене.

С чего начинали-2? Аутсорсинг — классика современной экономики

Аутсорсинг — сервисная модель, по которой развивается экономика на современных предприятиях. Отдать на аутсорсинг разработку какого-то сегмента комплектующих узкоспециализированной компании, глубоко погруженной в процесс создания и производства — выгодней и перспективней. Эта модель позволяет формировать класс инженерно-технических работников, человеческую ресурсную базу внутри страны, создавая необходимый фундамент, на который потом будут накладываться компании, создающие продукты. Продуктовые компании осуществляют симбиоз человека с идеей и специалиста, который может эту идею реализовать. Задача экосистемы, инновационного центра – создание фундамента из критической массы инженеров-разработчиков, которые при возникновении идеи смогут реализовать ее внутри страны.

Классический пример продуктовой компании, специализирующейся на заказной модели — Wargaming. При взрыве популярности игры, разрабатываемой по заказу клиентов с Запада, приглашались разработчики из-за рубежа. Но любая продуктовая компания подвержена циклам, — так было с некогда флагманскими брендами Nokia, Sony, которые «сдали» позиции Samsung и Apple. Волатильность продуктовых компаний очень высока, у потребителей естественно возникает пресыщенность продуктом. А куда податься людям, если наступает спад популярности продукта? С точки зрения интересов страны должна быть реализована экосистема, при которой колебания востребованности одного продукта не скажутся на здоровье всей отрасли.

Образование – наше все, или битву выиграл немецкий учитель

Вкладывать в образование — выгодно, вкладывать в сельское хозяйство, машиностроение и прочие отрасли с высоким порогом вхождения — бесперспективно.

Образовательная программа Парка высоких технологий подразумевает тесное взаимодействие опытных резидентов-практиков и молодых перспективных студентов. Подготовка новых кадров «для своих нужд» подразумевает обязательства компаний-резидентов по отношению к образованию молодежи, приносящие, в итоге, выгоду обеим сторонам: компании получают классного специалиста, выбрав из общей массы, студент получает образование и работу.

Три столпа, на которых выстраивается образовательная программа ПВТ:

Лаборатории на базе вузов, созданные силами крупных резидентов. Специалисты-практики проводят факультативные курсы, наиболее актуальные и востребованные в работе, по мнению самой компании. Курсы переподготовки, организуемые резидентами, для людей с высшим образованием из других или смежных областей, с целенаправленным обучением разработке ПО. Такие курсы могут быть платными, но если компания-резидент забирает выпускника для работы, то компенсирует все его затраты на обучение. Бесплатные курсы от крупных компаний, на которые можно попасть, пройдя сложное тестирование. Поступивших «доводят» до уровня, с которым можно смело приступать к работе.

Но не каждый инженер — учитель, поэтому компании-резиденты «командируют» на обучение практиков с хорошими педагогическими способностями, которые умеют и хотят учить людей.

Сегодня IT-отрасль Беларуси вкладывает в ВВП страны в ТРИ раза больше, чем все предприятия машиностроения, вместе взятые. В стране сформирован класс людей, способных производить добавочный продукт. ПВТ постарался и вернул престиж технического образования и работы в отрасли — это круто, престижно, высокодоходно. Айтишник средней руки в ПВТ получает $2 000, молодой и начинающий — $1 000. Это вызывает социальное раздражение (при средней зарплате по стране $350), но и стимулирует молодежь выбирать сферу высоких технологий. Айтишники в Беларуси платят налогов больше (в абсолютных цифрах, а не в процентах), чем сотрудники из других областей, и работают, в том числе, на экспорт, а не только на обслуживание внутреннего рынка, как бухгалтера, экономисты, юристы.

Перспективы для Узбекистана

Имидж страны формируется, в том числе, и ее технологическими достижениями. У нас есть все условия, чтобы вписаться в мировой рынок одного из самых престижных сегментов мировой экономики, временной порог входа в который — минимален. И сегодня этот вопрос прорабатывается на самом высоком уровне. Вышел Проект Указа Президента РУз, которым предусмотрено создание на территории Университета Инха в Ташкенте свободной экономической зоны (СЭЗ) «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий». Документом предусмотрено функционирование СЭЗ до 1 января 2030 года.

Постепенно проект должен перерасти в свободную экономическую зону, где будет сосредоточено высокотехнологичное производство отечественных IT-компаний, нацеленных на создание сложных программных продуктов, в том числе с ориентиром на экспорт, что приведет и к развитию IT-аутсорсинга.

Для формирования благоприятных условий для отечественных разработчиков необходимо решить множество вопросов, связанных с банковской сферой, получением денег, оформлением экспорта-импорта программного обеспечения и других.

Валерий Вильямович Цепкало – белорусский государственный деятель, дипломат и управленец. В прошлом — посол Беларуси в США и Мексике (по совместительству); эксперт герального секретаря ООН и ряда международных организаций в области информационных технологий. Публикуется в ведущих мировых СМИ. Издал несколько книг по инновационному развитию стран Юго-Восточной Азии. – белорусский государственный деятель, дипломат и управленец. В прошлом — посол Беларуси в США и Мексике (по совместительству); эксперт герального секретаря ООН и ряда международных организаций в области информационных технологий. Публикуется в ведущих мировых СМИ. Издал несколько книг по инновационному развитию стран Юго-Восточной Азии. О Белорусском Парке высоких технологий В 2016 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн. долларов США прямых иностранных инвестиций (на 16% больше, чем в предыдущем). Резидентами парка являются 164 компании, в которых работает более 28 000 человек, занимающихся разработкой программных продуктов и предоставляющих IT-услуги клиентам из 66 стран. Им предоставлен ряд налоговых льгот. Объем экспорта ПВТ в 2016 году увеличился на 16% до 820,6 млн. долларов. 91% всего объема производства парка уходит на экспорт. Разработанное в ПВТ программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран, при этом 49,1% экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2% — на США. Около 86% в экспорте компьютерных услуг составляет экспорт ПО и услуг резидентов ПВТ. Если в 2006 году по экспорту компьютерных услуг на душу населения Беларусь почти в четыре раза отставала от Индии и в пять раз от США, то сегодня страна опережает по этому показателю США в 1,5 раза, Индию — в 2 раза, Южную Корею — в 2,5 раза. Беларусь вошла в топ-10 стран в регионе Европы, России, Ближнего Востока и Африки, являющихся крупнейшими поставщиками услуг в области разработки заказного программного обеспечения, и заняла второе место, после Израиля, по доле разработок информационных технологий в ВВП на душу населения. В 2016 году резиденты Парка впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, Мексики. 22 сентября 2005 г. подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 12 «О ПВТ».

Успешные проекты: игра «Мир танков», компания Apalon, приложения Viber и MSQRD.

5 из 10крупнейших мировых корпораций (согласно рейтингам Forbes) являются заказчиками ПВТ.

Среди резидентов ПВТ — крупнейший поставщик услуг в области разработки проектного (заказного) программного обеспечения и решений в Центральной и Восточной Европе.

Шесть компаний-резидентов ПВТ входят в рейтинг 100 лучших аутсорсинговых компаний мира – The Global Outsourcing 100® – по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга.

Мобильными приложениями, разработанными компаниями-резидентами ПВТ, пользуется более 1 миллиарда человек в 193 странах мира.

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