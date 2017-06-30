Ambiotherm: система виртуальной реальности, позволяющая ощутить ветер и погодные явления

Система Ambiotherm разработана для того, чтобы виртуальные миры не только впечатляли пользователей визуальной составляющей, но и стали вполне осязаемыми.

«Имитировать изображения и звуки в виртуальной реальности не составляет никакого труда, — рассказывает Адальберт Симеоне (Adalberto Simeone) из Портсмутского университета. — Но другие сенсорные раздражители имитировать куда сложнее». Тем не менее, группа ученых из Сингапура недавно разработала метод, позволяющий имитировать ветер и солнечный свет в приложениях для виртуальной реальности с помощью Ambio­therm — подключаемой системы, которую можно с легкостью модифицировать для использования в очках виртуальной реальности.

Для имитации погодных явлений, как правило, необходимо оборудовать по­мещение ветряными машинами и наг­ревательными приборами, а система Ambiotherm производит тот же эффект с помощью всего лишь двух небольших модулей. Один модуль крепится к нижней поверхности очков виртуальной реальности и представляет собой два вращающихся вентилятора, направляющих меняющиеся потоки воздуха в лицо пользователя. Второй модуль крепится к шее пользователя и управляет восприятием температуры при помощи элементов Пельтье, которые рассеивают холод или тепло на коже пользователя. Сочетание этих двух модулей позволяет пользователям почувствовать встречный ветер во время катания на лыжах или обжигающее солнце во время перехода через пустыню в виртуальном мире.

Смешение физического и виртуального миров

Возможности системы Ambiotherm не ограничиваются воздействием только на определенные части тела. Эксперименты, проведенные группой ученых, показали, что локальная стимуляция может оказывать воздействие и на все тело. Благодаря постепенному повышению температуры прикрепленного к шее модуля пользователи ощущают повышение общей температуры тела, а ощущение струи воздуха, направленной на лицо и шею, также создает иллюзию ветреной погоды. Ученые надеются использовать эти методы для усиления эффекта погружения, чтобы виртуальный мир был максимально похож на физический.

Ambiotherm позволяет пользователям приложений виртуальной реальности ощутить ветер и погодные явления.

Ожидается, что к концу 2017 года реальный мир будет объединен с виртуальным, образуя так называемую «объединенную реальность». Беспроводное решение для виртуальной реальности Project Alloy, разработанное корпораций Intel, позволит реальным пространствам, объектам и людям «проникать» в приложения для виртуальной реальности. Для этого не требуются внешние камеры или датчики, поскольку камера RealSense на очках виртуальной реальности сканирует окружающую среду, позволяя пользователю свободно перемещаться в помещениях, не натыкаясь на препятствия, а также взаимодействовать с окружающим миром при помощи рук.

Совершенствование системы Ambiotherm для имитации вкусов и запахов

Группа ученых из Сингапура также работает над тем, чтобы система Ambiotherm могла воздействовать и на другие функции организма. Ученые поставили перед собой цель создать среду виртуальной реальности, которая будет воздействовать на несколько органов чувств, стимулируя, помимо зрения и слуха осязание, вкусовые рецепторы и обоняние. Ранее ученые уже доказали, что сладкий вкус можно стимулировать с помощью электрической стимуляции языка. «Мы изучаем то, как человеческие эмоции могут быть усилены с помощью среды виртуальной реальности, воздействующей на несколько органов чувств, — объясняет руководитель проекта Нимеша Ранасингхе (Nimesha Ranasinghe). — Следующий шаг — это интеграция запахов и вибраций».

Ученые надеются, что смогут разработать технологию, которая также будет включать в себя воздействие на осязание, вкус и обоняние.

Эта технология потенциально может использоваться в самых разных областях. В ходе ранних экспериментов ученые продемонстрировали, что виртуальная реальность снижает болевые ощущения и чувство страха и способна помочь стимулировать парализованные конечности. В настоящий момент система Ambiotherm тестируется учеными, однако производители игр виртуальной реальности уже скоро смогут начать использовать потенциальные возможности имитации погодных явлений в своих продуктах.