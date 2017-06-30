Церемония приветствия студентов IUT прошла в Инчхоне

В Университете Инха в Республике Корея прошла церемония приветствия студентов из Узбекистана.

Напомним, что 99 студентов факультета «Компьютерный и программный инжиниринг» 23 июня 2017 года направились в Инчхон для обучения в Университете Инха в Республике Корея.

Обучение студентов в Республике Корея организовано в рамках договоренностей Университета Инха в г. Ташкенте и Университета Инха в Республике Корея. Учеба студентов завершится в декабре 2017 года.

В рамках церемония приветствия студентов приняли участие Вице-президент Университета Инха в Республике Корея Чеонг Инкё, Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев, профессорско-преподавательский состав и студенты Университета Инха в Республике Корея.

Выступая в церемонии, Чеонг Инкё и Сарвар Бабаходжаев пожелали удачи студентам из Узбекистана в процессе учебы.

После официальной части студентам из Узбекистана были представлены их преподаватели и сотрудники администрации, которые будут оказывать свою помощь в ходе всего периода обучения.

В конце мероприятия студенты из Узбекистана и Южной Кореи представили концертную программу.

Источник: пресс-релиз