Цифровое ТВ, интернет и мобильная связь пришли в горный кишлак Мачай

Сурхандарья – регион Узбекистана, имеющий большое количество населенных пунктов в горных районах. Создание телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных районах раньше казалось очень сложным процессом. Сегодня технологии беспроводной связи дают возможность предоставлять надежное и качественное покрытие услугами населения даже самых отдаленных горных районов.

В 25 населенных пунктах, расположенных в пограничных и горных районах области — Байсунском, Денавском, Сариосийском, Узунском и Шерабадском — поэтапно развивается современная телекоммуникационная инфраструктура.

Мачай – горный кишлак в самой отдаленной части Байсунского района. В поселке, который находится в 80 км от райцентр, проживает 6500 граждан. До сегодняшнего дня здесь работал один оператор мобильной связи, при этом частыми были обрывы связи и технические проблемы. В мае, согласно утвержденному плану, были установлены 2 базовые станции национального оператора UZMOBILE и 1 базовая станция Perfectum Mobile. Теперь 80% территории Мачая покрыто сигналами связи национального оператора, а население получило возможность пользоваться доступной и качественной мобильной связью.

Качественная мобильная связь дает возможность эффективного использования современных интернет-технологий. Компания UZMOBILE подключила 4 школы, расположенных в территории кишлака, к образовательной сети ZiyoNet.

Территория населенного пункта Бабатаг в Узунском районе полностью покрыта мобильной связью стандартов CDMA и GSM оператора UZMOBILE.

В горных населенных пунктах Сурхандарьинской области также ведутся постоянные работы по расширению покрытия цифровым телевидением. Если раньше жители Мачая могли смотреть только телеканалы “O‘zbekiston” и “Yoshlar”, теперь они получили возможность смотреть передачи 18 цифровых телеканалов.

До конца года в горных районах вместо существующего аналогового оборудования телерадиопередачи планируется установить 86 единиц современного цифрового оборудования стандарта DVB T-2.

Ввиду того, что в горных районах имеются ограничения в обеспечении электрической энергией, устанавливается оборудование для трансляции телерадиопередач и станции мобильной связи, работающие на солнечных батареях, ветряных генераторах и аккумуляторах, в дополнение к дизельгенераторам.

Налажен диалог с народом для изучению проблем в сфере связи. 21-22 июня ответственные сотрудники отдела по работе с обращениями физических и юридических лиц Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Государственной инспекцией по надзору в сфере связи провели встречу с жителями Байсунского района, на которой были изучены проблемы и предложения населения.

На собрании жители отметили, что очень рады технологическим изменениям в кишлаке Мачай и передали благодарность правительству страны и Мининфокому за созданные возможности.

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