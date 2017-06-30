“Электронное правительство” в Государственной хлебной инспекции

В мероприятии приняли участие представители специализированных подразделений ИКТ органов государственного управления. На семинаре выступил главный специалист по ИКТ М.Атабаев о состоянии внедрения ИКТ в Государственной хлебной инспекции.

Специалист Центра «Электронное правительство» Лутфулла Акром предоставил презентацию о результатах развития и внедрения механизмов системы “Электронного правительства” в деятельности Государственной хлебной инспекции.

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