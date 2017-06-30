Мир компьютеров и современная молодежь

«Скоро останутся лишь две группы людей: те, кто контролирует компьютеры,

и те, кого контролируют компьютеры…»

Льюис Д. Эйген

В настоящее время ни одна сфера человеческой деятельности не может обойтись без применения современных информационных технологий, а именно без компьютера. Сегодня в домашнем обиходе компьютер необходимая вещь, он приносит большую помощь. Раньше человеку приходилось хранить даже незначительную информацию в кипе бумаг, которые собирали пыль и занимали много места. Современный компьютер решает все проблемы — хранение, пере­работка, выдача любого количества информации, а также переправить или получить ее. Пользу и достоинства информационных технических средств можно перечислять бесконечно, но здесь немаловажен и тот факт, что компьютер также негативно сказывается и на здоровье человека.

О пагубном влиянии компьютера на здоровье говорили еще в 80-х годах прошлого века, при первом появлении современного ПК, вопросы остаются актуальными и по сей день. Компьютер не только облегчает жизнь человека, он вызывает у него зависимость. Он общается, но он одинок. Человек отгораживается от реальности и перестает интересоваться настоящим, окружающим его вокруг, дарующим эмоции. Особенно подвержены этому дети и подростки, т.к. они еще не сформированы до конца, ими легко манипулировать, легко внушать.

Компьютер главным образом влияет на физическое и психическое состояние человека, подавляет его морально. Длительное сидение за компьютером и неправильное положение позвоночника приводят впоследствии к его искривлению и деформации.

Человек, сидящий за компьютером, в большинстве случаев расслаблен и не контролирует положение своего тела. Так, 90% населения сидят, сгорбившись за монитором, и это может длиться около нескольких часов кряду у взрослых, и достаточно длительное время у подростков, которые увлечены компьютерными играми. Из-за неправильного положения у человека развиваются болезни, раздражительность, остео­хондроз, повышен риск развития межпозвонковых грыж. Люди, проводящие большое количество своего времени перед монитором компьютера, совершенно забывают о подвижном образе жизни, полноценном питании, прогулках на свежем воздухе, все это негативно сказывается на здоровье человека.

Дабы избежать серьезных проблем со своим организмом, стоит придерживаться некоторых простых советов, к которым поначалу будет сложно привыкнуть, но стоит ввести это в привычку и состояние здоровья начнет улучшаться:

правильный выбор кресла, используемого при работе за компьютером (не мягкость и гибкость, а жесткость и правильное распределение тяжести);

удобная подставка под ноги (они не должны болтаться в воздухе или жестко упираться);

регламент (чередовать работу за компьютером с любым другим видом работ). Длительность работы за компьютером 45 минут — 1 час. Далее перерыв, минимум 15 минут.

Другой немаловажный фактор, влияющий на организм человека, — проблема зрения.

Частая и длительная работа за компьютером ухудшает зрение человека. Спровоцировать риск возникновения проблем со зрением могут неправильное расположение монитора компьютера и тусклое освещение, мелкий шрифт, бегающие страницы. Причины, по которым портится зрение:

фокусирование внимания на небольшом объекте (экран) — неестественно для человеческого зрения, перенапрягает или приводит в напряжение и изменение хрусталика глаза;

редкое моргание глаз — сухость слизистой оболочки глазного яблока приводит к болезни глаз;

яркость монитора, отблески, блики, неправильное освещение рабочей комнаты приводят к неадекватному восприятию световой гармонии.

Признаки болезней начинают проявляться в следующем:

помутнение в глазах;

покраснение и сухость глаз;

двоение в глазах;

головные боли;

раздражение и зуд.

Нужно вовремя пресекать эти симптомы и при их появлении незамедлительно заняться лечением. Пересмотреть рабочий график и соблюдать простые правила:

настройки монитора компьютера — индивидуальны (контрастность, яркость, стиль шрифта, размер);

соблюдение дистанции — расположение монитора компьютера, оптимальное расстоянием между глазами и монитором 50 см, экран должен находиться на уровне глаз или чуть ниже;

избавиться от бликов на экране — переместить компьютер, затемнить окно занавеской, использовать специальное электронное устройство для регулирования освещения (диммер). Изменение освещения на рабочем столе (настольная лампа для равномерного освещения рабочего места);

гимнастика для глаз — для профилактики от заболевания глаз; перевод зрения «близко-далеко» от мелкого предмета на крупный и наоборот.

На физическую составляющую влияют использование мыши, клавиатуры или монитора, на психику в первую очередь влияют виртуальные вещи — Интернет и игры. Человек становится более раздражителен, например, если страница загружается больше положенного (вместо 5 секунд 20), то человек начинает нервничать, злиться — это является признаком переутомления и серьезной усталости. Не исключено возникновение стресса при долговременном или частом периодическом использовании компьютера.

Работа за компьютером предполагает усвоение большого потока информации и постоянную концентрацию внимания, поэтому при длительной работе за компьютером нередко развивается усталость, ухудшение памяти, снижение зрения. Человек, проводящий большую часть своей жизни в виртуальном пространстве, чаще всего закомплексован, застенчив и испытывает неудовлетворенность. Таким образом они пытаются решить свою проблему и уйти в безопасную, как им кажется, для них среду. Погрузившись в виртуальность, человек теряет осознание настоящего.

В большей степени интернет-зависимости подвержены дети. Они находят в виртуальном мире отдушину и считают свое пребывание в сети или успехи в компьютерной игре самоутверждением. Подростка в виртуальной реальности привлекает: абстрагированность от мира, отсутствие ответственности, возможность быть кем угодно, кем он не может быть в реальности; сиюминутное исправление ошибки; игра может научить вседозволенности и безнаказанности.

В детстве берут свое начало формирование ценностей, понятие добра и зла, дружбы и предательства, любви и ненависти и под влиянием компьютерных игр у ребенка начинает искажаться реальность. Он становится закрытым, необщительным, равнодушным и неспособным на сопереживание. Адекватность у личности формируется только при живом общении, с реальными людьми. А при грамотном использовании компьютерных технологий польза несоизмеримо большая, и мы это ощущаем с каждым днем.

Автор: Виктория Дубик, бакалавр ТГПУ