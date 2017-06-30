Основатель Парка высоких технологий Беларуси поделился своим опытом с представителями IUT

Основатель Парка высоких технологий (Беларусь) и бывший Посол Беларуси в США и Мексике (1997-2002 годы) Валерий Цепкало посетил Университет Инха в г. Ташкенте (IUT).

В ходе визита в IUT, бывший директор Парка высоких технологий ознакомился с деятельностью университета по подготовке специалистов в сфере информационных технологий и логистики.

Представители IUT презентовали гостью условия, созданные для студентов и профессорско-преподавательского состава, а также планы по развитию вуза.

В ходе встречи Валерий Цепкало рассказал об опыте Беларуси по созданию Парка высоких технологий и развитию отрасли информационных технологий. Также он рассказал об образовательных инициативах, которые реализуются в рамках Парка высоких технологий.

Валерий Цепкало также ответил на вопросы представителей IUT по развитию технопарка и поддержке резидентов парка.

В конце встречи Валерий Цепкало оставил свои пожелания в Книге почётных гостей Университета Инха в г. Ташкенте. Он также ознакомился с кампусом Университета Инха в г. Ташкенте, включая новым учебным корпусом.

Чуть позже Валерий Цепкало провел беседу с представителями IT-компаний Узбекистана. Г-н Цепкало рассказал, как создавался Парк высоких технологий в Беларуси, резиденты которой ежегодно оказывают экспортных услуг на сумму около $820 млн.

Валерий Цепкало отметил, что IT-отрасль стала одним из ключевых секторов экономики Беларуси. По его данным, данный сектор зарабатывает больше чем машиностроительная отрасль Беларуси, где работают такие крупные компании как МАЗ, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, и т.д.

Он сказал, что машиностроительные предприятия для производства своей продукции импортируют большой объем компонентов. В то время как, продукция IT-отрасли базируются на интеллекте людей и все, что они зарабатывают остаются внутри страны.

Отвечая на вопросы участников, Валерий Цепкало отметил важность инвестирования в образование, в частности в инженерное направление. По его мнению, для развития страны нужно подготовить высококвалифицированных инженеров, которые будут разрабатывать инновационные продукты и решение. А для этого нужно повысить престиж инженерного образования.

Источник: пресс-релиз