Создается Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения ИТ «Mirzo Ulugbek Innovation Center»

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике».

Данным Указом создается Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» в целях создания благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшего углубления интеграции науки, образования и производства в данной отрасли за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий, увеличения экспорта продукции ИКТ.

Инновационный центр создается на принципе экстерриториальности в пределах всей территории Республики Узбекистан с размещением его резидентов на всей территории республики для создания максимально благоприятных условий развития производства ИКТ продукции и услуг. Cрок функционирования Инновационного центра составляет 10 лет с возможностью его последующего продления.

Основными направлениями деятельности Инновационного центра определены:

оказание содействия резидентам Инновационного центра в привлечении иностранных инвестиций для реализации конкурентоспособных проектов в сфере ИКТ на внутреннем и внешнем рынках;

содействие в трудоустройстве выпускников высших образовательных учреждений и профессиональных колледжей по специальности «информационные технологии»;

организацию повышения квалификации и переподготовки кадров для сферы ИКТ;

поддержка реализации инновационных проектов в области разработки продукции информационных технологий по перспективным направлениям начинающими предпринимателями.

В соответствии с принятым Указом, государственная поддержка резидентов Инновационного центра предусматривается в первую очередь предоставлением следующих льгот и преференций:

Первое, освобождение сроком до 1 января 2028 года от уплаты:

всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа;

уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Республике Узбекистан, по перечням, утверждаемым в установленном порядке;

обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства;

Второе, предоставление дополнительных льгот работникам резидентов Инновационного центра, доходы которых в виде оплаты труда, полученные до 1 января 2028 года, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5 процентов, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд по ставке 4,5 процентов. При этом данные доходы не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц, определяемых в целях налогообложения.

Третье, резидентам Инновационного центра предоставляется право в пределах поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан по выплате заработной платы работникам и дивидендов в безналичной форме путем перечисления на международные платежные карты, а также осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайновые магазины в сети Интернет без наличия экспортного контракта.

Указом также образован Координационный совет Инновационного центра для осуществления координации деятельности государственных органов, научных, образовательных учреждений и иных организаций по содействию развитию Инновационного центра.

Необходимо отметить, что в нашей стране подобный Инновационный центр создается впервые. Учитывая, что решения компаний – разработчиков в сфере информационных технологий имеют высокую добавленную стоимость и в меньшей степени зависят от импортного сырья, можно ожидать бурного развития деятельности предприятий-резидентов Инновационного центра.

Беспрецедентные льготы и преференции, предоставляемые Указом, позволяют отечественным компаниям в сфере программных продуктов и информационных технологий добиваться более высоких конкурентоспособных преимуществ на глобальном рынке, что немаловажно учитывая географическое расположение Узбекистана.

Реализация мер, предусмотренных Указом, послужит обеспечению максимально благоприятной среды в сфере информационных технологий для наших граждан и прежде всего представителей молодого поколения, созданию конкурентоспособных компаний в сфере информационных технологий, которые могут удерживать высококвалифицированных специалистов путем предоставления официально высоких заработных плат. Это в свою очередь будет стимулировать экспорт программных продуктов и услуг, а также создаст условия для уменьшения оттока высококвалифицированных специалистов за рубеж.

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