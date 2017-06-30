Встреча с основателем белорусского Парка высоких технологий

В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 29 июня состоялась встреча с основателем белорусского Парка высоких технологий Валерием Цепкало.

На встрече гость рассказал об успешном опыте создания в Республике Беларусь Парка высоких технологий (ПВТ), его становления и дальнейшего развития за прошедшие годы, что вывело белорусскую ИТ-отрасль на ведущие позиции в мировом масштабе. Основатель ПВТ ознакомил с созданными правовыми, организационными и экономическими условиями для резидентов Парка высоких технологий и механизмах стимулирования местных IT-компаний. Особо был отмечен опыт работы Образовательного центра ПВТ, созданного с целью подготовки и повышения квалификации IT-специалистов для резидентов Парка.

Стороны договорились продолжить обмен опытом по содействию росту и развитию индустрии программного обеспечения и информационных технологий, в том числе по развитию ИТ-парков и совершенствованию условий деятельности их резидентов, развитию механизмов стимулирования национальных разработчиков программных продуктов, продвижению экспорта ИТ-услуг, а также совершенствованию системы подготовки ИТ-специалистов и повышения их квалификации.

Парк высоких технологий был создан в 2005 году. Основной целью Парка является формирование благоприятных условий для разработки программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий в стране. Количество резидентов ПВТ на сегодняшний день составляет 173 компании. Они до 2020 года освобождены от уплаты всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Подоходный налог для сотрудников имеет фиксированную ставку 9% и не включается в совокупный годовой доход. В ПВТ действует экстерриториальный принцип регистрации. Компания может зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преимущества ПВТ.91,5% производимого в ПВТ программного обеспечения идет на экспорт. 40,2% поставляется в США и Канаду, 46,7% – в страны Европы, 10,7% – в Россию и СНГ. Мобильными приложениями, разработанными компаниями-резидентами ПВТ, пользуется более 900 миллионов человек в 193 странах. Заказчиками ПВТ являются компании из 66 стран. В 2016 году доля ПВТ в общем объеме экспорта Беларуси составила 12% (820,6 млн долларов), экспорт программного обеспечения на душу населения составил 86 долларов.

Источник