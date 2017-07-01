Инновационные и информационные образовательные процессы в высшей школе

Образовательная политика Узбекистана сегодня претерпевает существенные изменения, которые определяются, прежде всего, решением одной из сложных задач образовательного процесса, а именно: раскрытием творческого потенциала личности с внедрением новых инновационных и информационных технологий.

Результаты социальной жизни общества проецируются на качество отечественного образования. Посту­пательное движение инновационных процессов обусловило совершенствование механизмов становления личности, введение нововведений в области современной системы образования. Кардинальные изменения социальной и культурной жизни продиктовали требования к педагогической деятельности, которые в свою очередь определили значительную модификацию сис­темы образования. И одним из возможных вариантов дальнейшего развития видится освоение и применение педагогических новшеств и информационных технологий.

Достаточно долгое время инновационная проблематика раскрывалась с позиций экономических исследований и определялась понятиями «обновление, изменение, новшество», но постепенно стала предметом изучения и педагогических процессов. Думается, что внедрение определенно нового в цели, содержание или технологии образования обоснованно позволит свидетельствовать о качестве обучения и определить сегодня одну из ведущих стратегий: результативность образования в целом. Именно гарантированность результатов обучения на практике является показателем профессионализма педагогической деятельности, где технологичность становится сферой инноватики.

Творчество как характеристика деятельности профессионала является одним из главных атрибутов существования специалиста в любой сфере бытия. Нахождение баланса между индивидуальной и социальной направленностью личности становится сегодня ориентиром в деятельности высших учебных учреждений. Интенсификация учебного процесса в высшей школе актуализировала и следующие факторы:

внедрение продуманных системно-деятельных подходов к учебному процессу;

необходимость реализации индивидуально-развивающего обучения;

пересмотр предметной базы обучения и информационно-коммуникативных методов передачи информации;

научно обоснованное внедрение новых инновационных технологий, дающих возможность гарантировать образовательные результаты, т.к. мобилизация достижений педагогической науки и практики могут обеспечить достижение планируемых результатов.

Сущность педагогической инновации базируется на критериях технологичности, которые определяются следующими методологическими требованиями:

концептуальностью (научной обоснованностью);

системностью;

управляемостью;

воспроизводимостью;

результативностью.

Естественно, что при такой характеристике инновационные технологии объединяют в единстве идеи, процессы и результаты всей учебной деятельности. Современные инновационные технологии ориентированы на адаптацию содержания, методов и форм обучения к целям образования, а также определяют четкую направленность на формирование самостоятельной творческой личности.

Повышение качества высшего образования, создающее качественно новую образовательную среду, ориентирует его результаты на академическую мобильность, усиление связей разных уровней системы образования и полноправное членство в мировом образовательном пространстве.

Современные процессы, происходящие в высшей школе сегодня, определяют новую идеологию образования как теорию инновационного образования. Именно поэтому инновационные тех­нологии выступают как необходимое условие претворения этой идеологии в практику. Академическая мобильность помогает подготовить выпускника к профессиональной деятельности в постоянно меняющемся мире. Опора на потенци­альные возможности обучающегося и их реализацию в последующем становится сущностью такого образования, которое призвано развивать механизмы инновационной деятельности и поиск творческого решения важных профессиональных и жизненных проблем. Качественные изменения личности становятся возможными благодаря формированию нешаблонного мышления, раскрытия творческого потенциала и природных способностей, направленностью на самосовершенствование. Именно при таком подходе образование, и в том числе высшее, будет способствовать опережающему развитию личности.

Постоянно меняющаяся социокультурная и профессиональная среда формирует непрерывную систему творчес­кого мышления и культуру действий, активизирующих ценностную систему личности. Способность воспринимать и создавать новшества позволяет говорить о нестандартности мышления. Инновационное мышление становится механизмом эффективного использования внутреннего потенциала личности в подготовке профессиональных кадров. Генерирование новых идей, конструктивное использование научных и технических достижений значительно преобразовывают не только характер умственной деятельности, но и темпы и объемы усвоения знаний. Вместе с тем уместно говорить и об инновационной культуре личности, которая раскрывает ценностные ориентации человека в духовной жизни. Мотивы, образцы и нормы поведения, позволяющие воспринимать и усваивать новые идеи, обеспечивают эффективность претворения этих новшеств в практику. Восприим­чивость всего нового, прошедшая через призму здорового скептицизма, становится стимулом к развитию. Инновационное обучение формирует ответственность за будущее и возможность влиять личностно и профессионально на это будущее.

Инновационные педагогические процессы в высшей школе немыслимы без использования новых информационных и коммуникативных технологий. Современная педагогическая практика подтверждает, что именно информационные технологии позволяют в полной мере реализовать дидактические задачи познания и всеохватно раскрыть потенциальные возможности учащихся. Благодаря усилиям многих ученых и педагогов-практиков было определено, что внедрение новых инновационных образовательных технологий нераздельно связано с информационными технологиями, так как использование их в сумме существенно изменяет всю парадигму образования и эффективно реализует развивающие цели обучения.

Использование информационно-коммуникативных технологий создает возможности для быстрого поиска и передачи информации, автоматизируя многие аспекты познания. Преобразованный характер учебной деятельности, ускоренный доступ к информационным ресурсам позволяют активизировать творческую составляющую образования. Компьютерные технологии за счет своего быстродействия и больших резервов памяти представляют собой инновации, затрагивающие взаимоотношения между людьми. В инновационной направленности педагогического процесса существенно возрастает роль и коммуникативных методов обучения, где взаимодействие становится одним из критериев социальных форм жизнедеятельности.

Концепция развивающего образования определила образовательную систему как систему стремительных перемен. Научный и социальный прогресс, быстро изменяющиеся условия жизни и труда решительным образом потребовали внедрения инновационных тех­нологий в образовательных процесс высшей школы. Профессиональная подготовка специалистов становится площадкой для активных форм учебно-воспитательного процесса и новых технологий образования.

Автор: Элла Мелькумова, к.п.н., доцент Государственной консерватории Узбекистана