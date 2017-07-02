Налаживается сотрудничество по вопросам информационной безопасности

Центр обеспечения информационной безопасности и государственное предприятие Центр специальных телекоммуникаций Молдовы (Центр кибербезопасности Молдовы — CERT-Gov-Md) подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества по вопросам информационной безопасности.

При государственном предприятии Центр специальных телекоммуникаций функционирует Центр кибербезопасности Молдовы (CERT-Gov-Md).

Данный Центр является единым Центром для пользователей национальных информационных систем и сегмента сети Интернет, обеспечивает сбор и анализ информации по компьютерным инцидентам, оказывает пользователям консультативную и техническую поддержку в предотвращении угроз компьютерной безопасности.

Центр принимает и обрабатывает информацию по компьютерным инцидентам в национальных информационных системах и сети Интернет, представляет рекомендации по применению средств защиты информации от компьютерных угроз, оказывает содействие в расследовании компьютерных инцидентов, проводит тренинги по вопросам информационной безопасности.

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