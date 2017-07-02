Установка и настройка CMS MOODLE в Интернете

Современный уровень развития информационных тех­нологий оказывает влияние на все сферы жизни, в том числе и на образование. Поэтому сегодня к образовательному процессу, помимо традиционных требований, таких, как целенаправленность, результативность, структурность и диверсификация, предъявляются также требования интерактивности и гибкости.

Интерактивность подразумевает размещение всех образовательных ресурсов в одном месте в электронном виде и наличие средств обратной связи с обучаемыми. Гибкость означает возможность использования образовательных программ для разных форм обучения.

Целью проведенного нами исследования является разработка информационной образовательной технологии для самообразования, повышение квалификации или как возможный вид высшего образования. Предлагаемая технология переводит процесс обучения на совершенно новый качественный уровень, обеспечивая целый ряд преимуществ. Это, прежде всего, постепенное стирание граней и принципиальных отличий между различными формами обучения, а также индивидуализация обучения с максимальным качеством для получения знаний и практических навыков в удобное для обучаемого время и в комфорт­ном для него месте. В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса сегодня концентрируются в информационной сфере. В настоящее время наступила эра информатики. Этап ее развития в данный момент можно характеризовать как телекоммуникационный. Эта область общения, информации и знаний. Использование дистанционных курсов в профессиональных колледжах и академических лицеях позволит расширить область знания учащихся, а также оптимизировать обучение для детей с ограниченными возможностями.



1. Главная страница хостинг-провайдера BEGET.RU

Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов. Существует множество хостинг-провайдеров. Для выполнения практической части дипломной работы был выбран провайдер BEGET.RU. Для заказа хостинга на официальном сайте провайдера — http://beget.ru, необходимо перейти по ссылке «Заказать» в правом верхнем углу главной страницы. В разделе «Виртуальный хостинг» выбираем тариф «Blog» — это минимальный тарифный план, который позволяет создать 2 сайта и получить 2 Гб выделенной памяти. Далее следует заполнение данных владельца аккаунта: ФИО, E-mail, номер телефона. Для подтверждения регистрации на номер телефона, указанный при регистрации, будет выслано сообщение с кодом подтверждения — его будет необходимо ввести в форму и нажать на кнопку «Загрузка». На этом регистрация хостинга завершена. Имя пользователя и пароль для доступа к панели управления созданного сайта необходимо обязательно запомнить. Более подробное письмо с данными по аккаунту высылается на E-mail, указанный при регистрации.



2. Панель управления хостингом



3. Вкладка «CMS»

Установка CMS Moodle на хостинг. После создания хостинга необходимо перейти в Панель управления хостингом, где можно отредактировать личную информацию, изменить пароль, контролировать состояние вашего аккаунта, произвести непосредственные настройки с доменами, сайтами, базами данных. На странице Системы управления контентом CMS необходимо выбрать вкладку Moodle. После выбора системы появится всплывающее окно установщика Moodle, где необходимо заполнить поля Логин, Пароль и E-mail администратора и имя сайта. Все введенные данные можно будет изменить при работе на созданном сайте. Далее нажимаем кнопку «Установить». В течение нескольких минут Moodle автоматически устанавливается на сайт. Далее необходимо перейти по ссылке нашего сайта — «maara1xu.beget.tech», после чего мы попадаем на созданный сайт с уже установленной системой Moodle.



4. Системы управления контентом CMS



5. Окно установщика Moodle

Выбор темы сайта и настройка интерфейса. Изначально сайт имеет не очень презентабельный вид — он пустой и тема оформления установлена стандартная (по умолчанию). Чтобы исправить эти упущения, необходимо провести ряд настроек на сайте. Для этого зайдем на сайт под именем администратора. После необходимо произвести основные настройки сайта GraduationWork. И начать следует с настроек главной страницы. В этом пункте настраиваются название и описание сайта, способ отображения категорий и курсов и некоторые другие элементы главной страницы. Чтобы провести эти настройки, необходимо перейдите в главном блоке в раздел «Администрирование» >> «Настройки главной страницы». На странице настроек необходимо отредактировать название и описание сайта. Эти данные вводятся при установке Moodle и в этом разделе их можно, по необходимости, изменить. Далее укажем, какие элементы и в каком виде будут отображаться на главной странице разрабатываемого сайта — вывод новостей (если это необходимо) и метод вывода списка курсов и категорий — только категории, только курсы или комбинированный список. Также на главной странице можно включить (или отключить) раздел с описанием сайта, которое было отредактировано в предыдущем пункте, и ограничить количество категорий, курсов, новостей и комментариев на странице. После настройки главной страницы необходимо нажать на кнопку «Сохранить изменения».

По умолчанию Moodle имеет стандартное оформление и настройки. Этот вариант не всегда устраивает пользователей. Иногда следует изменить тему оформления, придать сайту индивидуальность и более привлекательный и удобный для работы вид. Самый простой способ добиться этого — сменить тему оформления. В стандартном пакете Moodle уже присутствуют более десятка различных шаблонов для сайта. Из них можно выбрать наиболее подходящий.

Некоторые из тем оформления для Moodle имеют дополнительные настройки — возможность установки своего логотипа или изменения цветовой гаммы сайта — в частности, цвета ссылок. Используя эти инструменты, можно придать сайту некоторую уникальность — непохожесть на другие сайты, даже имеющие такие же темы оформления. Также к этому виду настроек можно отнести настройки отображения блоков. Варьируя расположение блоков на странице (скрывая ненужные или меняя местами), можно подобрать оптимальный вариант их расположения. Выбор темы оформления производится в меню «Администрирование», во вкладке «Темы» >> «Выбор темы».

На открывшейся странице отображается, какая тема установлена в данный момент. Moodle позволяет использовать для одного сайта различные темы для разных видов устройств — компьютеров, смартфонов, планшетов. В первую очередь следует выбрать тему для оформления всего сайта по умолчанию — в графе «Тип устройства» — «Default». Во второй графе — скриншот темы — изображение главной страницы с установленной темой. В третьей графе — «Информация» — кликаем по кнопке «Выбрать» для перехода к обзору всех тем, предложенных для выбора. Из предложенных вариантов выбираем необходимую и нажимаем «Использовать тему». Если в теме существуют какие-либо дополнительные настройки, будет предоставлена возможность их использовать. После выбора темы оформления необходимо очистить следы от старой темы в браузере. Для этого вверху страницы кликните по кнопке «Очистить кэш тем». Тема Moodle изменена. Перейдем на главную страницу. Если что-то вас не устраивает — можно изменить шаблоны.



6. Адрес созданного сайта и домена Moodle

Некоторые темы оформления имеют свои собственные дополнительные настройки. В частности, можно по своему усмотрению настроить цвет ссылок и установить свой логотип для сайта. Если с цветом ссылок никаких вопросов не возникает, то установка логотипа очень часто вызывает затруднения у начинающих пользователей Moodle. Для начала необхо­димо выбрать или создать самостоятельно логотип для вашего сайта. Обычно это изображение или надпись, соответствующие названию или тематике сайта. Вы можете скачать понравившееся изображение из Интернета или (что, конечно, предпочтительнее) создать сами в любом графическом редакторе, которым обычно пользуетесь (Photoshop, PaintNet и др.). Логотип должен гармонично вписаться в общий дизайн сайта. Для этого он должен иметь соответствующий размер и, очень желательно, формат .png — т.е. изображение на прозрачном фоне. Чтобы установить свой логотип на сайт Moodle, необходимо загрузить изображение на сервер и в настройках темы указать его адрес. После добавления необходимых логотипов можно считать, что начальная настройка внешнего вида сайта завершена.

Литература Клейносова Н. П. Дистанционное обучение в среде Moodle. Рязань, 2011 г. Мясникова Т. С. и др. Система дистанционного обучения MOODLE. Харьков, 2008 г. Электронный ресурс http://works.doklad.ru Электронный ресурс http://www.curator.ru

Автор: Мария Пак, студентка ТГПУ