Абитуриентам про «Абитуриент»

Всем поступающим в вузы, а также их родителям и друзьям, напоминаем, что для вас создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел на портале ZiyoNET «Абитуриент».

В этом разделе собрана база всех высших образовательных учреждений Узбекистана, есть полный каталог специальностей, указаны данные по квотам приема, а также проходные баллы за предыдущие учебные годы. Представлены и данные по проходным баллам за прошлый 2016 год.

Есть полный список документов, которые нужно представить абитуриентам для поступления.

Но, главное, есть возможность предварительного прохождения тестирования, приближенного к реальным условиям. По итогам прохождения тестирования пользователю предлагаются вузы, проходные баллы которых подходят набранным. В этом году была проведена инвентаризация тестовых вопросов и их количество в базе составляет 12 132 ед.

Испытайте свои знания и узнайте, что именно стоит «подтянуть» и в какой вуз страны стоит поступать.

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