Абитуриентам про «Абитуриент»
3 июля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Всем поступающим в вузы, а также их родителям и друзьям, напоминаем, что для вас создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел на портале ZiyoNET «Абитуриент».
В этом разделе собрана база всех высших образовательных учреждений Узбекистана, есть полный каталог специальностей, указаны данные по квотам приема, а также проходные баллы за предыдущие учебные годы. Представлены и данные по проходным баллам за прошлый 2016 год.
Есть полный список документов, которые нужно представить абитуриентам для поступления.
Но, главное, есть возможность предварительного прохождения тестирования, приближенного к реальным условиям. По итогам прохождения тестирования пользователю предлагаются вузы, проходные баллы которых подходят набранным. В этом году была проведена инвентаризация тестовых вопросов и их количество в базе составляет 12 132 ед.
Испытайте свои знания и узнайте, что именно стоит «подтянуть» и в какой вуз страны стоит поступать.