Huawei наградил журналистов Ферганской долины

В праздник «День работников печати и средств массовой информации» руководство компании Huawei в Узбекистане приняло решение организовать встречу с журналистами Ферганской долины. Праздничный дастархан был накрыт в честь знаменательного дня, где принимали участие более 60 журналистов со всего региона, а также руководители Ферганской области.

В своем приветственном слове, генеральный директор компании «ИП ООО Huawei Tech Investment Tashkent», г-н Ван Пэн назвал журналистов «глазами и ушами» народа, которые не уставая стараются осветить самые болезненные и самые радостные события в жизни страны. Компания Huawei вручила свои передовые смартфоны самым активным журналистам, наиболее активно освещающих тематику ИКТ в Узбекистане, а также другие поощрительные призы для финалистов конкурса объявленного в честь праздника «Дня работников печати и средств массовой информации».

«Быть журналистом очень ответственная и почетная профессия. Каждый день, журналист должен оповещать народ и руководство страны о самых важных новостях, которые происходят в том или ином регионе. Наша компания очень благодарна всем журналистам, которые искренне и честно освещают события из жизни Huawei. Благодаря СМИ, народ стал больше узнавать о нашей компании не только как ведущей в телекоммуникационной индустрии, но и как социально ответственной. Huawei как и во всем мире, так и в Узбекистане старается все больше проявить себя в поддержке образования молодого поколения, в развитие теле-медицины и других социально важных сфер. Мы и дальше будем продолжать данный курс и начиная с этого года будем тесно работать с представителями регионального СМИ», — заявил г-н Ван Пэн.

Необходимо отметить, что с этого года компания Huawei планирует организовать медиа-тур для региональных журналистов, которые будут отобраны по результатам викторины, объявленной в конце июля этого года. В данной викторине смогут принять участие все желающие журналисты, а также независимые блоггеры, активно освещающие проблемы и достижения сферы ИКТ и телекоммуникаций в Узбекистане.

Одними из первых участников такого медиа-тура, смогут стать региональные журналисты Ферганской долины. Медиа-тур будет проходить в трех городах Китая, где журналисты смогут ознакомиться технологическими продвижениями страны, развитием инфраструктуры ИКТ и особенной роли компании Huawei в данном секторе. Кроме этого, представители СМИ смогут ознакомиться с культурой, историей и достопримечательностями Китая, а также познакомиться со своими китайскими коллегами и изучить их опыт в освещении важных событий из жизни страны.

Результаты викторины будут объявлены в преддверие празднования дня независимости Узбекистана в рамках «ИКТ Недели — 2017».

Источник: пресс-релиз компании