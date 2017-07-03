Мининфоком приглашает к обсуждению механизмов реализации Указа
3 июля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
5 июля в Университете Инха в г.Ташкенте состоится встреча с экспортерами в области производства программного обеспечения для обсуждения механизмов реализации задач, поставленных Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике».
Мининфоком приглашает заинтересованных лиц, занимающихся экспортом программного обеспечения, для обсуждения оптимальных механизмов реализации нового Указа, чтобы максимально упростить и ускорить реализацию поставленных задач.
Обсуждение состоится 5 июля в 9:30 в Университете Инха в г.Ташкенте по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар д 9.
С полным текстом Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» можно ознакомиться здесь.