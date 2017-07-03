Мининфоком приглашает к обсуждению механизмов реализации Указа
3 июля 2017
Рубрика: События.
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5 июля в Университете Инха в г.Ташкенте состоится встреча с экспортерами в области производства программного обеспечения для обсуждения механизмов реализации задач, поставленных Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике».

Мининфоком приглашает заинтересованных лиц, занимающихся экспортом программного обеспечения, для обсуждения оптимальных механизмов реализации нового Указа, чтобы максимально упростить и ускорить реализацию поставленных задач.

Обсуждение состоится 5 июля в 9:30 в Университете Инха в г.Ташкенте по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар д 9.

С полным текстом Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» можно ознакомиться здесь.

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