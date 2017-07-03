Сорок два слушателя подготовительных курсов стали студентами IUT до вступительных экзаменов

Сорок два слушателя подготовительных курсов Центра непрерывного образования стали студентами Университета Инха в г. Ташкенте до вступительных экзаменов по результатам итоговых экзаменов, которые прошли 20 июня 2017 года.

IUT создал Центр непрерывного образования для подготовки молодежи к вступительным экзаменам высших учебных заведений. Сегодня Центр непрерывного образования IUT предлагает подготовительные курсы по таким предметам как математика, физика и английский язык.

Центр привлекает опытных и высококвалифицированных преподавателей и жестко контролирует процесс обучения. Каждый триместр слушатели сдают промежуточные экзамены, и только успешные слушатели продолжают свое обучение.

В сентябре 2016 года около 370 молодых людей зарегистрировались на годичные и двухгодичные подготовительные курсы и только 118 из них получили шанс принять участие в итоговых экзаменах.

20 июня 2017 года итоговые экзамены по математике и физике, как и вступительные экзамены в IUT, были проведены специалистами Университета Инха в Республике Корея.

Экзаменационные вопросники подготовлены в Южной Кореи и привезены в Узбекистан за день до экзаменов. Для решения задач слушателям было отведено один час по каждому предмету.

30 июня Центр непрерывного образования Университета Инха в г. Ташкенте объявил результаты итоговых экзаменов. По результатам экзаменов 34 слушателя подготовительных курсов были приняты в факультет «Компьютерный и программный инжиниринг» Университета Инха в г. Ташкенте до вступительных экзаменов и 8 слушателей – в факультет «Логистики». При этом 5 из них являются учениками 1 или 2 курсов профессиональных колледжей или академических лицеев. После окончания обучения в колледже или лицее, они будут зачислены в Университет Инха в г. Ташкенте, опять же без экзаменов.

Менеджер Центра непрерывного образования Амирулла Абдуллаев отметил, что доля слушателей подготовительных курсов, которые были приняты Университет Инха в г. Ташкенте по результатам итоговых экзаменов, выросла с 31% в 2016 году до 36% в этом году.

«Слушатели, которые не смогли поступить по результатам итоговых экзаменов подготовительных курсов, сохраняют шанс поступить в Университет Инха в г. Ташкенте. Они должны принять участие во вступительных экзаменах вуза, которые пройдут 21-22 июля 2017 года. Отмечу, что прошлом году большое количество наших слушателей стали студентами Университета Инха в г. Ташкенте по результатам вступительных экзаменов», — добавил он.

Напомним, что абитуриенты должны зарегистрироваться и сдать все необходимые документы для поступления в Университет Инха в г. Ташкенте до 10 июля 2017 года.

Источник: пресс-релиз