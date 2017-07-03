Узбекские приложения: 3ТМobile

Отечественная компания 3TM inc закончила тестирование Android-приложения 3ТМobile, которая отслеживает движение автобусов г. Ташкента и подсказывает точное время прибытия транспорта к конкретной остановке.

Кроме того, в приложении также доступны такие функции как «Оповещение» (заранее предупреждает о приближении транспорта и помогает не пропустить нужную остановку), поиск ближайших остановок с указанием маршрутов, которые проходят через них, подбор оптимального маршрута из одной точки города в другую.

Среди других доступных функций программы – информация обо всех автобусах, проходящих через выбранную остановку, быстрое переключение по маршрутам, показ следующей остановки, «умная» карта и карта для избранного.

Напомним, что в Google Play уже есть приложение «Tashbus» с аналогичным функционалом, который уже загружен более 150 тыс. раз.

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