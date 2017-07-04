Между хокимиятом города Ташкента и мэрией города Сеула подписаны Декларация об укреплении двухсторонних связей и Меморандум о сотрудничестве в сфере ИКТ

Делегация во главе с мэром Сеула – столицы Республики Корея Пак Вон Суном провела встречи в ряде организаций нашей страны, сообщает УзА. В рамках визита, между хокимиятом города Ташкента и мэрией города Сеула подписаны Декларация об укреплении двухсторонних связей и Меморандум о сотрудничестве в сфере ИКТ.

В Международном бизнес-центре состоялась узбекско-корейская конференция по развитию городского общественного транспорта.

В мероприятии участвовали представители министерств и ведомств, фирм и компаний двух стран, действующих в сферах транспорта и транспортных коммуникаций, городской инфраструктуры, информационных технологий и других. Отмечалось последовательное развитие сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи по всем направлениям. Подчеркивалось, что данный форум послужит дальнейшей активизации двухстороннего сотрудничества в сферах городской инфраструктуры, транспорта и ИКТ.

Под руководством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева осуществляются широкомасштабные реформы по развитию современного архитектурного облика городов, активизации жилищного и социально-бытового строительства, реконструкции и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

На форуме гостям рассказано о проводимой в Ташкенте работе по развитию транспорта и коммуникаций, строительству современного жилья, совершенствованию деятельности коммунальной и социальной сфер.

Между хокимиятом города Ташкента и мэрией города Сеула подписаны Декларация об укреплении двухсторонних связей и Меморандум о сотрудничестве в сфере ИКТ.