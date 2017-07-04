Приём платежей MasterCard в инфраструктуре UZCARD
4 июля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр (ЕОПЦ) совместно с МПС MasterCard и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан запустил проект по эквайрингу (приему к оплате) международных платежных карт MasterCard.
30 июня 2017 года прошла первая транзакция по карте MasterCard. Многих иностранных гостей держателей данных валютных карт может заинтересовать данное новшество, что в свою очередь заметно увеличит безналичную покупательную способность на территории страны. На сегодняшний день Банком ВЭД НБУ ведутся работы по установке программного обеспечения на терминалы для приёма карт MasterCard в торгово-сервисных предприятиях по всем регионам страны.
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