Приём платежей MasterCard в инфраструктуре UZCARD

Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр (ЕОПЦ) совместно с МПС MasterCard и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан запустил проект по эквайрингу (приему к оплате) международных платежных карт MasterCard.

30 июня 2017 года прошла первая транзакция по карте MasterCard. Многих иностранных гостей держателей данных валютных карт может заинтересовать данное новшество, что в свою очередь заметно увеличит безналичную покупательную способность на территории страны. На сегодняшний день Банком ВЭД НБУ ведутся работы по установке программного обеспечения на терминалы для приёма карт MasterCard в торгово-сервисных предприятиях по всем регионам страны.

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