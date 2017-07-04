Рабочие встречи с операторами и Интернет-провайдерами Узбекистана!

В акционерной компании «Узбектелеком» прошла серия встреч с операторами и интернет-провайдерами Узбекистана, на которых обсуждаются вопросы более тесного взаимодействия и развития взаимовыгодного сотрудничества между подразделениями АК «Узбектелеком» и провайдерами, оказывающими услуги по всему спектру интернет-технологий.

На встречах обсуждаются существующие проблемы и вопросы, требующие решения со стороны АК «Узбектелеком», а также обсуждается дальнейшее сотрудничество и расширение перечня и объемов предоставления услуг со стороны Компании.

«Во время рабочих встреч, мы проводим опрос наших партнеров из числа операторов и интернет-провайдеров о том, насколько они удовлетворены сотрудничеством Компанией. Какие существуют проблемы и вопросы, – комментирует Евгений Вишневский, Директор по маркетингу и продажам АК «Узбектелеком» — Через диалог мы предлагаем расширить наше сотрудничество и предложить более эффективные и взаимовыгодные условия для развития бизнеса. Нам очень хотелось бы, чтобы нас воспринимали как надежного партнера, а не монополиста, с которым они вынуждены работать на его условиях».

Акционерная компания «Узбектелеком» — крупнейший оператор телекоммуникаций в Республике Узбекистан, который охватывает своей сетью всю территорию республики. Используя собственную телекоммуникационную сеть, построенную на базе современных технологий, компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг.

Основой экономической деятельности компании является предоставление широкого спектра услуг телекоммуникаций всем потребителям по всей территории республики. Компания предоставляет современные услуги передачи данных по проводным и беспроводным технологиям. Наряду с этим, компания предоставляет услуги по присоединению других операторов, аренде каналов операторам и провайдерам связи.

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