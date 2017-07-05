60 девушек пройдут бесплатное обучение на курсах по программированию

60 школьниц в течение месяца пройдут бесплатное обучение на курсах по программированию CodeCraft при Университете Инха в г. Ташкенте.

Данный образовательный проект инициирован Университетом Инха в г. Ташкенте при сотрудничестве с Посольством Великобритании в Узбекистане.

Занятия начнутся 10 июля и будут проводиться в 4 группах по 15 человек три раза в неделю по 2 часа. Участницы получат возможность изучить основы программирования на языке визуального программирования MIT App Inventor для Android устройств в оснащенных и оборудованных учебных аудиториях Университета Инха в г. Ташкенте.

Руководитель курсов CodeСraft Нуриддин Нуримов прокомментировал запуск проекта: «Данный совместный проект направлен на повышение потенциала девушек и обеспечение гендерного равенства в сфере ИКТ. Существует такой стереотип, что программирование – это мужская профессия. Девушки так же могут стать хорошими программистами и составить конкуренцию своим коллегам мужского пола».

«Выбрав программирование как будущую профессию девушки получают ряд выгод. Например, после создания семьи, в период ухода за ребёнком, могут удаленно выполнять заказы и зарабатывать деньги, что внесет вклад в бюджет семьи и обеспечит их экономическую независимость», — добавил Нуриддин Нуримов.

Напомним, в 2015 году Университет Инха в г. Ташкенте запустил проект CodeСraft для детей в возрасте от 9 до 15 лет. Цель проекта — научить детей созидательной работе за компьютером, раскрывая весь их творческий потенциал.

В настоящее время в рамках текущих проектов CodeСraft проводятся курсы по программированию на языке Scratch, мобильных приложений Android на платформе MIT App Inventor 2 и созданию веб-сайтов.

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