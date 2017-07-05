Вопросы создания Mirzo Ulugbek Innovation Center обсуждены с разработчиками ПО

В Университете Инха в г. Ташкенте в среду состоялась встреча с разработчиками и экспортерами программного обеспечения, а также всеми заинтерисованными лицами, посвященная обсуждению механизмов реализации задач, поставленных указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года.

Напомним, указом главы государства предусмотрено образование Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center. Цели — углубление интеграции науки, образования и производства в отрасли ИКТ, а также создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Встреча была организована Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в сотрудничестве с университетом для получения рекомендаций и предложений от IT-компании, которые позволят обеспечить реализацию указа Президента наиболее эффективно. Отмечалось, что Инновационный центр должен стать важным звеном в развитии сферы ИКТ Узбекистана и повышении экспортного потенциала страны. Достичь это можно только при тесном сотрудничестве государственных органов и компаний отрасли.

Во встрече, помимо представителей Мининфокома, участвовали сотрудники Министерства финансов, Центрального банка и других ведомств.

Новая инициатива вызвала большой интерес у представителей IT-компаний, которые дали свои рекомендации и предложения по эффективной организации деятельности центра и привлечению резидентов.

В своих выступлениях участники говорили о необходимости ускорения развития IT-инфраструктуры в Узбекистане, в частности, центров хранения и обработки данных и интернет-услуг. Поднимались некоторые юридические вопросы, которые нужно решать путем внесения изменений в законодательство.

Одним из главных вопросов в ходе дискуссии стала подготовка программистов. Участники встречи отметили, что в стране чувствуются нехватка специалистов и высказались за налаживание сотрудничества вузов и компаний для подготовки востребованных кадров.

Справка Mirzo Ulugbek Innovation Center создается на принципе экстерриториальности, что предусматривает размещение резидентов на территории всей республики. Cрок функционирования центра — 10 лет с возможностью продления. Указом Президента для участников Инновационного центра предоставлен ряд льгот и преференций. В частности, резиденты до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и обязательных платежей. Доходы работников резидентов будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%.

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