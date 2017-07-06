Специалисты АО «Узбекистон почтаси» посетили Южную Корею

В соответствии с программой двустороннего сотрудничества в период с 18 по 24 июня 2017 года делегация АО «Узбекистон почтаси», возглавляемая Генеральным директором Ш.Атамухамедовым, находилась в Южной Корее.

Целью поездки было обсуждение с корейскими коллегами вопросов поэтапной модернизации почтовой инфраструктуры Узбекистана и участие в тренинг-курсах по ИКТ.

На встрече с президентом Почты Кореи г-ном Ким Ки-деоком состоялся обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия почтовых администраций наших стран. Корейская сторона выразила готовность к дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества, обмену опытом и оказанию содействия в подготовке и повышении квалификации специалистов АО «Узбекистон почтаси». Это нашло свое отражение в подписанном в ходе визита Меморандуме о взаимопонимании.

На тренинг-курсах по ИКТ представители узбекской почты были ознакомлены с передовыми методами оказания почтовых услуг населению, широким использованием современных информационных технологий и внедрением новых видов услуг.

Особый интерес привлекли такие направления организации почтовой службы Кореи как использование технологий последнего поколения в почтовой сфере для решения проблем, вызванных сокращением объемов письменной корреспонденции, внедрение информационных систем почтовой логистики, нацеленных на удовлетворение возрастающих запросов потребителей, которые обусловлены распространением ИКТ, а также финансовые услуги Почты Кореи.

Программой визита были также предусмотрены посещения Центрального почтового отделения г.Сеула, Дэйжонского почтового центра и Инчеонского международного логистического центра. Члены узбекской делегации ознакомились с реальной работой этих почтовых объектов по приему, обработке и транспортировке почты как по внутренним, так и по международным направлениям. По мнению корейских специалистов, своевременное и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу почтовой связи явилось важным стимулом роста практически всех показателей деятельности Почты Кореи.